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Спринтерская гонка в «Раубичах» на ЧЕ по биатлону: как распределились призовые места
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В «Раубичах» продолжается чемпионат Европы по биатлону. 29 февраля в гонку вступили спринтеры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Уже завершились соревнования среди мужчин. В этот раз белорусам не удалось взойти на пьедестал. Но наш Сергей Бочарников, у которого уже есть золото чемпионата, и в этой гонке показал неплохой результат – он пятый.
Также стали известны подробности женского спринта. С результатами – наш корреспондент Ирина Петыш.
Ирина Петыш, корреспондент:
В мужской гонке победу одержал Матвей Елисеев, серебро у представителя Латвии Андрея Расторгуева и бронза у норвежца Александра Андерсена. У белоруса Сергея Бочарникова пятое место. Это очень достойный результат. А Антон Смольский стал седьмым.
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Новости Беларуси. В «Раубичах» продолжается чемпионат Европы по биатлону. 29 февраля в гонку вступили спринтеры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже...
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