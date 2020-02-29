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Студенты БГУ о коронавирусе и иностранных учащихся: «Сначала смутило, конечно. Потом нам сказали, что всех проверили»

29.02.2020 17:04 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Вот такой флешмоб в поддержку Китая и всех стран, куда добрался коронавирус, организовали студенты экономического факультета БГУ, рассказали в программе «Большой город»

Студенты БГУ о коронавирусе и иностранных учащихся: «Сначала смутило, конечно. Потом нам сказали, что всех проверили»

Студенты БГУ о коронавирусе и иностранных учащихся: «Сначала смутило, конечно. Потом нам сказали, что всех проверили»

На момент записи случаев заражения в Беларуси ещё не было. Теперь фраза «Только вместе мы победим» приобрела новое звучание. В минувший четверг предварительные тесты, проведенные в РНПЦ эпидемиологии и микробиологии подтвердили: первый случай Сovid-19 зафиксирован в Минске.

Вирус выявили у гражданина Ирана, который прибыл рейсом из Баку 22 февраля. Пациента и контактировавших с ним поместили в закрытые боксы в минской инфекционной больнице.

Караник: эпидемиологическая ситуация абсолютно контролируема, повода радикально закрывать границы нет

Особое внимание уделяют иностранным студентам. Для их обследования существуют два центра – «Бригантина» и «Загорье».

Студенты БГУ о коронавирусе и иностранных учащихся: «Сначала смутило, конечно. Потом нам сказали, что всех проверили»

В них одновременно может находится почти 400 человек. Карантин длится две недели. Чтобы не упускать учебное время, ВУЗы организовали дистанционное обучение.

Студенты БГУ о коронавирусе и иностранных учащихся: «Сначала смутило, конечно. Потом нам сказали, что всех проверили»

Например, на сайте экономического факультета БГУ в электронном варианте есть лекции и задания для всех курсов. Указаны и контакты преподавателей, с которыми студенты могут держать связь. Главный принцип – поддержать молодых людей и не обделить их вниманием в учебном плане.

Студенты БГУ о коронавирусе и иностранных учащихся: «Сначала смутило, конечно. Потом нам сказали, что всех проверили»

Вэнь Хуань, студентка экономического факультета БГУ:
Хотя коронавирус уже появлялся в Китае раньше, но сейчас в нашем университете отношения между преподавателями и студентами ничего не изменялось.

Студенты БГУ о коронавирусе и иностранных учащихся: «Сначала смутило, конечно. Потом нам сказали, что всех проверили»

Семён Мастеров, студент экономического факультета БГУ:
Сначала смутило, конечно. Потому что экономический и филологический факультеты находятся в одном корпусе, а на филфаке очень много китайцев. Но потом нам сказали, что всё в порядке, всех проверили. И насколько я знаю, сейчас все граждане Китая проживают на территории «Бригантины».

Никаких приветственных объятий и поцелуев в сезон вирусов – напоминают инфекционисты

Ситуация с коронавирусом в Беларуси под постоянным контролем. Мобилизованы все ведомства, которые так или иначе задействованы в защите наших граждан от опасной болезни.

Люди в материале: Вэнь Хуань, Семён Мастеров

 
Теги: Минск
 
 
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Вот такой флешмоб в поддержку Китая и всех стран, куда добрался коронавирус, организовали студенты экономического факультета БГУ, рассказали в программе «Большой...
 
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