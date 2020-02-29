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Студенты БГУ о коронавирусе и иностранных учащихся: «Сначала смутило, конечно. Потом нам сказали, что всех проверили»
Источник материала: СТВ
Вот такой флешмоб в поддержку Китая и всех стран, куда добрался коронавирус, организовали студенты экономического факультета БГУ, рассказали в программе
На момент записи случаев заражения в Беларуси ещё не было. Теперь фраза «Только вместе мы победим» приобрела новое звучание. В минувший четверг предварительные тесты, проведенные в РНПЦ эпидемиологии и микробиологии подтвердили: первый случай Сovid-19 зафиксирован в Минске.
Особое внимание уделяют иностранным студентам. Для их обследования существуют два центра – «Бригантина» и «Загорье».
Например, на сайте экономического факультета БГУ в электронном варианте есть лекции и задания для всех курсов. Указаны и контакты преподавателей, с которыми студенты могут держать связь. Главный принцип – поддержать молодых людей и не обделить их вниманием в учебном плане.
Вэнь Хуань, студентка экономического факультета БГУ:
Семён Мастеров, студент экономического факультета БГУ:
Ситуация с коронавирусом в Беларуси под постоянным контролем. Мобилизованы все ведомства, которые так или иначе задействованы в защите наших граждан от опасной болезни.
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Студенты БГУ о коронавирусе и иностранных учащихся: «Сначала смутило, конечно. Потом нам сказали, что всех проверили»
Вот такой флешмоб в поддержку Китая и всех стран, куда добрался коронавирус, организовали студенты экономического факультета БГУ, рассказали в программе «Большой...
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