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Финберг о Тиме Белорусских: «Не слышал и слышать не хочу, потому что надо называть свою фамилию, имя и отчество»

29.02.2020 17:14 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Народный артист Беларуси откровенно рассказал о себе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Вы работаете с талантливыми исполнителями, вернёмся к эстрадному творчеству, которые получили хорошее консерваторское образование, которые знают ноты.

Михаил Финберг, дирижёр, профессор, художественный руководитель – директор заслуженного коллектива Республики Беларусь Национального академического концертного оркестра Республики Беларусь:
Это правильно Вы заметили. Но ещё самое главное, что они работают с высокопрофессиональными музыкантами, которые являются их аккомпаниаторами, которые знают все ноты, которые знают все гармонии. И не только знают, они слышат все гармонии. И они всегда в каждой песне находят свои ошибки. Я свои ошибки. И мы никогда с ошибками в эфир ничего не пускаем.

Финберг о Тиме Белорусских: «Не слышал и слышать не хочу, потому что надо называть свою фамилию, имя и отчество»

Вадим Щеглов:
А как так получается, что сегодня мегапопулярность, миллионные просмотры получают люди, которые, вообще, поют «мимо кассы» и не знают нотной грамоты? Ольга Бузова и многие другие.

Михаил Финберг:
Вы знаете, время такое. Стали люди играть на том, что якобы кого-то не пускали в эфир. Меня не пускают в эфир, меня нет в эфире! Нет. Я не выступаю.

Вадим Щеглов:
Как нет, если мы сегодня с Вами общаемся?

Михаил Финберг:
Это я в первый раз пришёл после радиостанции «Минск». И нет потребности. Ну ради Бога. Но это не им нет потребности. Надо молодёжь воспитывать. Без этого молодёжь мы не воспитаем.

Вадим Щеглов:
А вот Вы слушали такого исполнителя сейчас очень популярного в молодёжных кругах – Тима Белорусских?

Михаил Финберг: «Нет такого уровня Мулявина здесь специалиста!»

Финберг о Тиме Белорусских: «Не слышал и слышать не хочу, потому что надо называть свою фамилию, имя и отчество»

Михаил Финберг:
Нет, я не слышал и слышать не хочу, потому что надо называть свою фамилию, имя и отчество. У меня не такая красивая фамилия, не такое красивое имя, отчество. Какая есть, какой есть – я никогда не менял и менять не буду. Это имя дали мои родители, которые жили в белорусской деревне под городом Мозырем – деревня Мелешковичи. Я несу с гордостью это имя и горжусь, что я имею это. И говорю большинство на белорусском языке.

Также в интервью Михаил Финберг рассказал:

– как он первым из белорусов участвовал в «Евровидении»

– как нужно выбирать представителя Беларуси на «Евровидении»                   

– о Попове, Кио и Мулявине

– как 8 раз поступал в музучилище

Смотрите 1 марта в 21.15 на РТР-Беларусь.

Люди в материале: Михаил Финберг

 
 
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Народный артист Беларуси откровенно рассказал о себе в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:Вы работаете с талантливыми исполнителями, вернёмся к...
 
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