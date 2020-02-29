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Михаил Финберг: «Нет такого уровня Мулявина здесь специалиста!»

29.02.2020 17:14 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Народный артист Беларуси откровенно рассказал о себе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Вашему оркестру уже более 30 лет. Как за это время развивался музыкальный рынок Беларуси?

Михаил Финберг, дирижёр, профессор, художественный руководитель – директор заслуженного коллектива Республики Беларусь Национального академического концертного оркестра Республики Беларусь:
Он развивался сложно. Во-первых, у нас не готовили специалистов, которые должны работать в эстрадной музыке. Тем более – в джазовой музыке. Музыка джазовая, як кажуць па-беларускі, станавілася складанай, людзі, якія стваралі гэтыя творы, яны думалі, чым больш будзе партытура, чым яна будзе складанее, тым яна будзе лепей. Не, яна будзе вельмі простай.

Я дружил много лет, много десятков лет с большим композитором белорусским – народным артистом Советского Союза Евгением Глебовым. Это вершина нашего творчества. Гениальный музыкант. Он писал всё просто, он писал всё гениально. Вот эта совместимость этих двух слов и принимает то решение, чтобы на концертах были аншлаги.

Вадим Щеглов:
Современное, эстрадное, скажем так, творчество многие критикуют. Говорят, что нет исполнителя уровня Мулявина.

Михаил Финберг: «Нет такого уровня Мулявина здесь специалиста!»

Михаил Финберг:
Я Вас не хотел бы перебить – нет такого уровня Мулявина здесь специалиста! Есть у нас в оркестре, работают два гитариста. Они – один лучше другого. Но они настолько владеют инструментом и настолько знают свою страну по музыке, и столько знают стилей, подходов к этой музыке, что я просто им и удивлён, и завидую, и горжусь, что мы работаем вместе.

Вадим Щеглов:
А что касается исполнителей?

Михаил Финберг:
У нас замечательные исполнители, которые рабоатет в оркестре, оркестровые музыканты. Один лучше другого. Они все солисты. Я думаю, сейчас нас уже догнать будет очень сложно. Я сделал почти 750 программ. Страшная цифра, но когда я начал подсчитывать, я счастлив, что я прожил это время.

Финберг о Тиме Белорусских: «Не слышал и слышать не хочу, потому что надо называть свою фамилию, имя и отчество»

Также в интервью Михаил Финберг рассказал:

– как он первым из белорусов участвовал в «Евровидении»

– как нужно выбирать представителя Беларуси на «Евровидении»                   

– о Попове, Кио и Мулявине

– как 8 раз поступал в музучилище

Смотрите 1 марта в 21.15 на РТР-Беларусь.

Люди в материале: Михаил Финберг

 
 
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Народный артист Беларуси откровенно рассказал о себе в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:Вашему оркестру уже более 30 лет. Как за это время развивался...
 
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