Михаил Финберг: «Нет такого уровня Мулявина здесь специалиста!»

Народный артист Беларуси откровенно рассказал о себе в программе «В людях».
Вадим Щеглов, ведущий СТВ: Вашему оркестру уже более 30 лет. Как за это время развивался музыкальный рынок Беларуси?
Михаил Финберг, дирижёр, профессор, художественный руководитель – директор заслуженного коллектива Республики Беларусь Национального академического концертного оркестра Республики Беларусь: Он развивался сложно. Во-первых, у нас не готовили специалистов, которые должны работать в эстрадной музыке. Тем более – в джазовой музыке. Музыка джазовая, як кажуць па-беларускі, станавілася складанай, людзі, якія стваралі гэтыя творы, яны думалі, чым больш будзе партытура, чым яна будзе складанее, тым яна будзе лепей. Не, яна будзе вельмі простай.
Я дружил много лет, много десятков лет с большим композитором белорусским – народным артистом Советского Союза Евгением Глебовым. Это вершина нашего творчества. Гениальный музыкант. Он писал всё просто, он писал всё гениально. Вот эта совместимость этих двух слов и принимает то решение, чтобы на концертах были аншлаги.
Вадим Щеглов: Современное, эстрадное, скажем так, творчество многие критикуют. Говорят, что нет исполнителя уровня Мулявина.
Михаил Финберг: Я Вас не хотел бы перебить – нет такого уровня Мулявина здесь специалиста! Есть у нас в оркестре, работают два гитариста. Они – один лучше другого. Но они настолько владеют инструментом и настолько знают свою страну по музыке, и столько знают стилей, подходов к этой музыке, что я просто им и удивлён, и завидую, и горжусь, что мы работаем вместе.
Вадим Щеглов: А что касается исполнителей?
Михаил Финберг: У нас замечательные исполнители, которые рабоатет в оркестре, оркестровые музыканты. Один лучше другого. Они все солисты. Я думаю, сейчас нас уже догнать будет очень сложно. Я сделал почти 750 программ. Страшная цифра, но когда я начал подсчитывать, я счастлив, что я прожил это время.