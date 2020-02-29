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Патриарх Кирилл настаивает на упоминании Бога в Конституции РФ

29.02.2020 17:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл настаивает на необходимости упоминания Бога в Конституции России.

"Упоминание ценности веры в Бога в Конституции стало бы закреплением исторической и духовной преемственности народов нашей страны, не мыслящих себя вне религии (...) Ценность веры в Бога - это еще и дань памяти миллионам людей, наших собратьев, которые подвергались преследованиям во времена богоборчества только потому, что не хотели отречься от веры. Эта идея должна быть понятна даже людям, далеким от религии", - заявил патриарх в пятницу на объединенном заседании Межрелигиозного совета России и Христианского межконфессионального консультативного комитета.

Предстоятель напомнил, что во многих конституциях стран во всех частях света, как с христианским, так и с мусульманским большинством, содержится упоминание Бога, как есть оно и в клятвах глав государства.

"Это ни в какой мере не подрывает принцип светскости там, где он является основополагающим, как и в нашей стране", - считает патриарх Кирилл.


Наконец, по его мнению, упоминание Бога - это свидетельство того, что "никакая Конституция не в состоянии быть достаточным гарантом благополучия личности и общества, если игнорирует трансцендентное измерение в жизни людей".

Патриарх не согласен с утверждениями, будто изменение Конституции является заведомо чем-то опасным для жизни общества. "Напротив, общественные отношения изменяются, и законы тоже подлежат естественному изменению. Неприкосновенен только один закон - нравственный, который мы призваны отстаивать своим свидетельством, в том числе в рамках диалога с государственной властью", - отметил он.

Патриарх Кирилл считает, что Конституция 1993 года писалась в условиях начального этапа возрождения религиозной жизни и в условиях общественной нестабильности.

"Люди вносили разного рода поправки под влиянием общей атмосферы, которая царила в стране, а то была не самая лучшая атмосфера для формирования Основного закона (...) Однако теперь времена поменялись, и мы призваны к тому, чтобы сообща ходатайствовать о внесении важного для нас ценностного измерения в обновленную Конституцию", - уверен патриарх Кирилл.

С инициативой включить упоминание о Боге в Конституцию России выступил патриарх Московский и всея Руси Кирилл 1 февраля. В ходе обсуждения данной инициативы высказывались мнения как против, так и в поддержку упоминания о Боге в Конституции.

Ранее в пятницу сопредседатель рабочей группы по поправкам в Основной закон, сенатор Андрей Клишас сообщил, что в Конституцию РФ планируется внести упоминание веры в Бога. Он уточнил, что положение о вере в Бога может быть отражено в третьей главе Конституции.


"При этом важно подчеркнуть, что Россия остается светским государством. С учетом положений статьи 28 Конституции каждый гражданин вправе свободно исповедовать в современной России любую религию или не исповедовать никакой. Принцип светского государства незыблем. Каждый сам определит свое отношение к богу", - заявил сенатор.

Клишас добавил, что в рабочей группе есть и сторонники, и противники внесения в Конституцию упоминания веры в Бога. "Позиция доложена президенту, и ему принимать решение", - отметил сопредседатель рабочей группы.
 
 
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл настаивает на необходимости упоминания Бога в Конституции России.
 
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