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Крокодил, ленивец, слон. 13 забавных существ, которых можно встретить в гостиницах
Источник материала: СТВ
В жизни иногда случаются приятные неожиданности. К счастью, довольно часто одни люди устраивают такие моменты другим.
Пользователь Twitter
Вскоре другие пользователи показали, какие шедевры повезло найти им в отелях, в гостях или даже в собственном доме. Что самое интересное, такой мелочи радовались не только дети, но и взрослые.
Кстати, помимо приятных неожиданностей в жизни каждого человека случаются моменты, которые невозможно забыть.
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В жизни иногда случаются приятные неожиданности. К счастью, довольно часто одни люди устраивают такие моменты другим. Пользователь Twitter рассказал, что его сестра...
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