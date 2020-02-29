Крокодил, ленивец, слон. 13 забавных существ, которых можно встретить в гостиницах

Источник материала: СТВ

В жизни иногда случаются приятные неожиданности. К счастью, довольно часто одни люди устраивают такие моменты другим.

Пользователь Twitter рассказал , что его сестра ездила отдыхать вместе с детьми. В гостиничном номере они встретили какое-то симпатичное создание, сделанное из полотенец. Увидев это существо, мужчина решил поделиться фотографией в соцсетях.

Вскоре другие пользователи показали, какие шедевры повезло найти им в отелях, в гостях или даже в собственном доме. Что самое интересное, такой мелочи радовались не только дети, но и взрослые.



Фото: twitter.com/team_daddy



Фото: twitter.com/lucytmeredith



Фото: twitter.com/viviannereim



Фото: twitter.com/ThereAndBackAg6



Фото: twitter.com/811_karina



Фото: twitter.com/colinandjo1



Фото: twitter.com/charlotteoli



Фото: twitter.com/andifr82



Фото: twitter.com/1990seddie



Фото: twitter.com/Mcali4



Фото: twitter.com/MeekSoItIs



Фото: twitter.com/caoilfhionnanna



Фото: twitter.com/syafeeqKL

Кстати, помимо приятных неожиданностей в жизни каждого человека случаются моменты, которые невозможно забыть.