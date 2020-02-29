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Крокодил, ленивец, слон. 13 забавных существ, которых можно встретить в гостиницах

29.02.2020 17:14 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

В жизни иногда случаются приятные неожиданности. К счастью, довольно часто одни люди устраивают такие моменты другим. 

Пользователь Twitter рассказал, что его сестра ездила отдыхать вместе с детьми. В гостиничном номере они встретили какое-то симпатичное создание, сделанное из полотенец. Увидев это существо, мужчина решил поделиться фотографией в соцсетях. 

Вскоре другие пользователи показали, какие шедевры повезло найти им в отелях, в гостях или даже в собственном доме. Что самое интересное, такой мелочи радовались не только дети, но и взрослые. 

Крокодил, ленивец, слон. 13 забавных существ, которых можно встретить в гостиницах
Фото: twitter.com/team_daddy 

Крокодил, ленивец, слон. 13 забавных существ, которых можно встретить в гостиницах
Фото: twitter.com/lucytmeredith 

Крокодил, ленивец, слон. 13 забавных существ, которых можно встретить в гостиницах
Фото: twitter.com/viviannereim 

Крокодил, ленивец, слон. 13 забавных существ, которых можно встретить в гостиницах
Фото: twitter.com/ThereAndBackAg6 

Крокодил, ленивец, слон. 13 забавных существ, которых можно встретить в гостиницах
Фото: twitter.com/811_karina 

Крокодил, ленивец, слон. 13 забавных существ, которых можно встретить в гостиницах
Фото: twitter.com/colinandjo1 

Крокодил, ленивец, слон. 13 забавных существ, которых можно встретить в гостиницах
Фото: twitter.com/charlotteoli 

Крокодил, ленивец, слон. 13 забавных существ, которых можно встретить в гостиницах
Фото: twitter.com/andifr82 

Крокодил, ленивец, слон. 13 забавных существ, которых можно встретить в гостиницах
Фото: twitter.com/1990seddie 

Крокодил, ленивец, слон. 13 забавных существ, которых можно встретить в гостиницах
Фото: twitter.com/Mcali4 

Крокодил, ленивец, слон. 13 забавных существ, которых можно встретить в гостиницах
Фото: twitter.com/MeekSoItIs 

Крокодил, ленивец, слон. 13 забавных существ, которых можно встретить в гостиницах
Фото: twitter.com/caoilfhionnanna 

Крокодил, ленивец, слон. 13 забавных существ, которых можно встретить в гостиницах
Фото: twitter.com/syafeeqKL 

Кстати, помимо приятных неожиданностей в жизни каждого человека случаются моменты, которые невозможно забыть.

Недавно мы собрали несколько чудных снимков, которые были сделаны в общественном транспорте (смотреть здесь). 

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В жизни иногда случаются приятные неожиданности. К счастью, довольно часто одни люди устраивают такие моменты другим.  Пользователь Twitter рассказал, что его сестра...
 
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