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«Будто война возвращается». Оказывается, памятник «катюше» в Орше был со звуковым эффектом. Но он не прижился
Источник материала: СТВ
О первой песне «катюши», которая прогремела над высоким берегом Днепра под Оршей, хранит молчаливую память монумент «За нашу советскую Родину!»
Вероника Гришкова, корреспондент:
Памятник в Орше поставили на 25-летие первого залпа в 1966 году. Говорят, что машина на постаменте – настоящая «катюша», обшитая жестью. К слову, изначально рядом с ней располагались колонки, создающие модный нынче 3D-эффект. Правда, эта реалистичность понравилась далеко не всем.
Анна Сосновская, старший научный сотрудник мемориального музея Героя Советского Союза К. Заслонова:
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«Будто война возвращается». Оказывается, памятник «катюше» в Орше был со звуковым эффектом. Но он не прижился
О первой песне «катюши», которая прогремела над высоким берегом Днепра под Оршей, хранит молчаливую память монумент «За нашу советскую Родину!» Автор фильма о...
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