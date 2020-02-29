Бочарников на ЧЕ по биатлону в «Раубичах»: «В сегодняшней гонке удалось пройти с одним промахом»

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В «Раубичах» проходит чемпионат Европы по биатлону. 29 февраля на трассу вышли спринтеры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Завершились соревнования среди мужчин. В этот раз белорусам не удалось взойти на пьедестал. Но наш Сергей Бочарников, у которого уже есть золото чемпионата, и в этой гонке показал неплохой результат. Он пятый.

«Рад, что у меня всё получилось наконец-то». Сергей Бочарников о золоте на ЧЕ по биатлону в «Раубичах»





Сергей Бочарников, чемпион Европы по биатлону в суперспринте:

В сегодняшней гонке удалось пройти с одним промахом, что было довольно непросто, побороться за медали. Чуть-чуть не хватило. Попытаюсь сделать это завтра на гонке преследования.

ЧЕ по биатлону. Что происходит в «Раубичах» и кто лидер спринтерских гонок



