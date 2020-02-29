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Бочарников на ЧЕ по биатлону в «Раубичах»: «В сегодняшней гонке удалось пройти с одним промахом»

29.02.2020 16:35 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В «Раубичах» проходит чемпионат Европы по биатлону. 29 февраля на трассу вышли спринтеры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Завершились соревнования среди мужчин. В этот раз белорусам не удалось взойти на пьедестал. Но наш Сергей Бочарников, у которого уже есть золото чемпионата, и в этой гонке показал неплохой результат. Он пятый.

«Рад, что у меня всё получилось наконец-то». Сергей Бочарников о золоте на ЧЕ по биатлону в «Раубичах»

Бочарников на ЧЕ по биатлону в «Раубичах»: «В сегодняшней гонке удалось пройти с одним промахом»

Сергей Бочарников, чемпион Европы по биатлону в суперспринте:
В сегодняшней гонке удалось пройти с одним промахом, что было довольно непросто, побороться за медали. Чуть-чуть не хватило. Попытаюсь сделать это завтра на гонке преследования.

ЧЕ по биатлону. Что происходит в «Раубичах» и кто лидер спринтерских гонок

Бочарников на ЧЕ по биатлону в «Раубичах»: «В сегодняшней гонке удалось пройти с одним промахом»

Люди в материале: Сергей Бочарников

 
 
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Новости Беларуси. В «Раубичах» проходит чемпионат Европы по биатлону. 29 февраля на трассу вышли спринтеры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  ...
 
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