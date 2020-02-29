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Бочарников на ЧЕ по биатлону в «Раубичах»: «В сегодняшней гонке удалось пройти с одним промахом»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В «Раубичах» проходит чемпионат Европы по биатлону. 29 февраля на трассу вышли спринтеры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Завершились соревнования среди мужчин. В этот раз белорусам не удалось взойти на пьедестал. Но наш Сергей Бочарников, у которого уже есть золото чемпионата, и в этой гонке показал неплохой результат. Он пятый.
Сергей Бочарников, чемпион Европы по биатлону в суперспринте:
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Новости Беларуси. В «Раубичах» проходит чемпионат Европы по биатлону. 29 февраля на трассу вышли спринтеры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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