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Подробности: банная вечеринка с сухим льдом, из-за которого погибли 3 человека

29.02.2020 18:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Три россиянина, пострадавшие во время вечеринки в банном клубе «Девятый вал» в Москве, до сих пор находятся в больнице. Соответствующая информация появилась в Telegram-канале «112».

Появилась информация о состоянии пострадавших на банной вечеринке россиян.

По данным ресурса, три человека, госпитализированные из-за происшествия с сухим льдом в бассейне, остаются в токсикореанимации. Среди пострадавших — двое друзей блогерши Екатерины Диденко, чей день рождения компания из 18 человек справляла в бане, — Андрей Гойко и Сергей Сальников. Также получил повреждения сотрудник сауны Александр Белов, который помогал доставать людей из бассейна.

Еще двух участников вечеринки — Вячеслава Звягина и Екатерину Зюзину — выписали из больницы.


Эксперименты с сухим льдом в бассейне закончились для гостей трагедией
Врачи установили причину смерти гостей вечеринки: они сразу потеряли сознание из-за химических испарений и утонули. До этого в качестве возможной причины называлась нехватка кислорода. По словам производителя вещества, россияне нарушили правила работы с веществом — они использовали значительно сухого льда, чем необходимо для создания пелены тумана, к тому же делали это в непроветриваемом помещении.

28 февраля в банном комплексе друзья Диденко высыпали 30 килограммов сухого льда в бассейн: вещество должно было имитировать туман над водой. Гости прыгнули в воду, над которой после растворения в воде сухого льда образовался диоксид углерода (СО2). В результате погибли три человека, в том числе муж россиянки Валентин. Двое гостей получили химические ожоги (они возникают при соприкосновении с сухим льдом, который еще не превратился в газ).
 
 
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Три россиянина, пострадавшие во время вечеринки в банном клубе «Девятый вал» в Москве, до сих пор находятся в больнице. Соответствующая информация появилась в...
 
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