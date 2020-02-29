



Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад и заместитель лидера движения "Талибан" (запрещено в РФ) Абдулла Гани Барадар

© REUTERS/Ibraheem al Omari

передает корреспондент ТАСС. Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад и заместитель лидера движения "Талибан" (запрещено в РФ), глава катарского политического офиса движения мулла Абдулла Гани Барадар подписали мирное соглашение между США и талибами. Церемония подписания проходит в субботу в Дохе,корреспондент ТАСС.





После подписания документа Халилзад и Барадар пожали друг другу руки.





В тексте соглашения говорится, что Вашингтон, его союзники и коалиция в течение 135 дней уменьшат численность контингента США в Афганистане до 8600 человек, также пропорционально снизят численность войск коалиции и союзников и выведут войска с пяти военных баз. Кроме того, Вашингтон и его союзники готовы в последующие 9,5 месяца вывести все оставшиеся войска из Афганистана, если "Талибан" будет соблюдать взятые на себя обязательства.





Мирное соглашение стало итогом переговоров, которые спецпредставитель США по Афганистану и талибы вели в Дохе с октября 2018 года.

Связи с "Аль-Каидой"

Госсекретарь США Майкл Помпео призвал талибов выполнять обещание о разрыве связей с террористической группировкой "Аль-Каида" (запрещена в РФ).





"Талибы признали невозможность военной победы. Мы будем внимательно отслеживать выполнение "Талибаном" своих обязательств, - отметил Помпео. - С помощью этого мы сможем гарантировать, что Афганистан больше никогда не будет базой для международных террористов. Переговорный процесс в Дохе показал, что мы можем вместе предпринимать эти меры".





По словам госсекретаря, за последние семь дней уровень насилия был самым низким за четыре года. "Но мы только в начале. Для мира требуется серьезная работа и усилия со всех сторон - США, коалиции, "Талибана", правительства Афганистана и других афганских лидеров, самих афганцев, - чтобы добиваться всеобъемлющего мира", - добавил Помпео.





"Какие шаги "Талибана" сделают сделку успешной? В первую очередь, сдержите свои обещания, разорвите связи с "Аль-Каидой" и другими террористами, - сказал он. - Поддержите борьбу против террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ)".









"Все афганцы заслужили жить в процветании, без всякого страха, - отметил госсекретарь. - Сядьте (талибы - прим. ТАСС) за стол с афганским правительством и другими афганским лидерам и начните сложные переговоры по политической дорожной карте Афганистана. Если вы будете и дальше верны своим обязательствам по переговорам с правительством, то мы и остальное международное сообщество готовы поддержать эти усилия". США, заявил он, будут воздействовать на афганские стороны в выполнении задач по обеспечению мира и процветания в суверенном в Афганистане.



