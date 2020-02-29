С 1 марта 2020-го в Беларуси розничные цены на дизельное топливо и автомобильный бензин вырастут на 1 копейку, сообщает концерн «Белнефтехим».
Это девятое изменение цен на автомобильное топливо в 2020 году. Последний раз цена на топливо изменялась 23 февраля: дизель и бензины подорожали на 1 копейку.
Цены на автомобильное топливо в Беларуси на 1 марта 2020 года
- АИ-92-К5-Евро – 1 рубль 73 копеек;
- АИ-95-К5-Евро – 1 рубль 83 копеек;
- АИ-98-К5-Евро – 2 рубля 5 копеек;
- ДТ – 1 рубль 83 копеек.
Очередное повышение цены происходит «с учетом стоимости нефти, закупаемой НПЗ в этот период, и динамики курса белорусского рубля», отмечают в «Белнефтехиме».
И обнадеживают: «Текущий месяц завершается нисходящим трендом цен на нефть, что позволяет формировать оптимистичный прогноз по дальнейшей динамике цен на нефтепродукты на внутреннем рынке в марте».