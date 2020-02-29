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Ближайший этап Кубка мира по биатлону может быть отменен

29.02.2020 19:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Причиной может стать коронавирус, которого опасаются в Чехии.

Седьмой этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место может быть отменен. Об этом сообщает radio.cz.

В чешском городе с симптомами коронавируса госпитализирован мужчина, вернувшийся из Венеции, однако его диагноз пока не подтвержден. Этап в Нове-Место запланирован с 5 по 8 марта.

Мэр города Михал Шмарда сказал, что решение должно быть принято в начале следующей недели. По его словам, решение, каким бы оно ни было, будет иметь значительные финансовые последствия, пишет korrespondent.net
 
 
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Причиной может стать коронавирус, которого опасаются в Чехии.
 
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