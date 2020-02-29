Ближайший этап Кубка мира по биатлону может быть отменен

Седьмой этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место может быть отменен. Об этом сообщает radio.cz.





В чешском городе с симптомами коронавируса госпитализирован мужчина, вернувшийся из Венеции, однако его диагноз пока не подтвержден. Этап в Нове-Место запланирован с 5 по 8 марта.



