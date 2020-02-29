Источник материала: Новости Волковыска

В четвертом квартале 2019 года доля граждан Беларуси с уровнем среднедушевых располагаемых ресурсов ниже бюджета прожиточного минимума составила 4,8% против 5,3% в первом квартале, 5,1% – во втором, 4,9% – в третьем, свидетельствуют данные Белстата.

В 4-м квартале 2019 года менее 200 бел. рублей среднедушевых располагаемых ресурсов в месяц имело 2,1% населения (в предыдущем квартале – 2,4%);

от 200,1 до 250 рублей – 3,9% (4,2%);

от 250,1 до 300 рублей – 5,6% (5,5%);

от 300,1 до 350 рублей – 8,2% (7,6%);

от 350,1 до 400 рублей – 9,6% (11,4%);

от 400,1 до 500 рублей – 20,5% (20,6%);

от 500,1 до 600 рублей – 16,6% (15,5%);

от 600,1 до 700 рублей – 10,8% (10,1%);

от 700,1 до 800 рублей – 6,8% (6,9%);

более 800 рублей – 15,9% (15,8%).

Среднедушевой ресурс (доход) – общий объем доходов, разделенный на численность населения. При расчете доходов на душу населения учитываются все граждане, в том числе безработные, пенсионеры, несовершеннолетние. Среднедушевые доходы нужно отличать от средних зарплат.

Согласно переписи населения в 2019 году, в Беларуси проживает 9 миллионов 413 тысячи 446 человек. Т.е. за чертой бедности находилось почти 452 тысячи человек.

Бюджет прожиточного минимума в среднем на душу населения с 1 ноября 2019 года по 1 февраля 2020 года составлял 231 рубль 83 копейки.

Выше всего уровень малообеспеченности населения в Брестской области (6,9%), в Гомельской (6,7%), Витебской (6,5%) и Могилевской (6,4%). В Минской области этот показатель составляет 3,9%, Гродненской – 3,7%, в Минске – 0,9%.