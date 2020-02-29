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Как обеззараживать семена перед посадкой? Советы овощевода
Источник материала: СТВ
Опытные садоводы знают: фундамент будущего урожая – грамотная подготовка семян. Один из пунктов – обеззараживание перед посадкой.
Несложная манипуляция повышает шансы на всхожесть, ускоряет процесс роста растений, повышает их иммунитет и устойчивость к болезням. Как подготовить семена к посадке, рассказали в программе
Анна Пашкевич, заведующая сектором бобовых овощных культур РУП «Институт овощеводства»:
Помимо того, что перекись водорода обеззараживает семена, она также регулирует ростовые процессы лучше, чем гормоны роста.
Спустя 2 часа наша перекись поработала: плохие семена, щуплые или недоразвитые, всплыли. Можно приступать к процеживанию нашего раствора.
После того, как мы процедили семена, лишняя вода стекла и они немного обсохли, необходимо понравившиеся вам семена положить на проращивание в любой подходящий контейнер.
И будьте уверены, что этот раствор полностью снимет поверхностную инфекцию с ваших семян.
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Опытные садоводы знают: фундамент будущего урожая – грамотная подготовка семян. Один из пунктов – обеззараживание перед посадкой. Несложная манипуляция...
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