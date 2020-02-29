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Кривко о бронзе на ЧЕ в «Раубичах»: Недостаточно выложилась. Не полностью удалось реализоваться

29.02.2020 19:18 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. «Раубичи» принимают чемпионат Европы по биатлону. 29 февраля лыжники боролись за медали в спринте, и этот соревновательный день оказался достаточно успешным для белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спринтерская гонка в «Раубичах» на ЧЕ по биатлону: как распределились призовые места

Кривко о бронзе на ЧЕ в «Раубичах»: Недостаточно выложилась. Не полностью удалось реализоваться

Так, в женской спринтерской гонке наша биатлонистка Ирина Кривко заняла третье место и взяла бронзу. Неплохие результаты есть и у мужской команды. У Сергея Бочарникова пятое место в итоговом протоколе. Недалеко от него в турнирной таблице еще один наш биатлонист Антон Смольский. Он стал седьмым. Сегодня же на раубичской трассе победу в спринте одержал биатлонист из России Матвей Елисеев.

Кривко о бронзе на ЧЕ в «Раубичах»: Недостаточно выложилась. Не полностью удалось реализоваться

Ирина Кривко, бронзовый призер чемпионата Европы по биатлону:
Наверное, недостаточно выложилась немножко на дистанции. Наверное, связано с какой-то усталостью. Вроде бы здесь полегче, конечно, чем в Антхольце в физическом и психологическом планах. Но все равно, наверное, не полностью удалось реализоваться.

Бочарников на ЧЕ по биатлону в «Раубичах»: «В сегодняшней гонке удалось пройти с одним промахом»

Соревнования по биатлону выпали на выходной день, поэтому трибуны с болельщиками не пустовали. Настоящих ценителей этого вида спорта не испугала ветреная погода. Кстати, достойную поддержку своим спортсменам оказали на трибунах и гости из России, Украины и даже Норвегии.

1 марта в «Раубичах» последний соревновательный день: нас ожидает пасьют и гонки преследования. Болеем за наших.

«Болеем за Беларусь. Просто сила». Что говорят болельщики на ЧЕ по биатлону в «Раубичах»

Кривко о бронзе на ЧЕ в «Раубичах»: Недостаточно выложилась. Не полностью удалось реализоваться

Люди в материале: Ирина Кривко, Сергей Бочарников

 
 
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Новости Беларуси. «Раубичи» принимают чемпионат Европы по биатлону. 29 февраля лыжники боролись за медали в спринте, и этот соревновательный день оказался...
 
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