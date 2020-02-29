Чем сегодня занимаются профсоюзы и когда медик может попасть под удар? Анонс программы «Неделя»

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. К эфиру готовится информационная программа «Неделя».

Чем сегодня занимаются профсоюзы и почему с годами их становится все больше? Как предпринимателям удается добиться успеха? Как прошел первый запуск новой белорусской ракеты? И когда врач может оказаться под ударом?