|
Чем сегодня занимаются профсоюзы и когда медик может попасть под удар? Анонс программы «Неделя»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. К эфиру готовится информационная программа «Неделя».
Итак, главные темы уходящих семи дней смотрите в итоговой программе «Неделя» в воскресенье, 1 марта, в 19.30.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. К эфиру готовится информационная программа «Неделя». Чем сегодня занимаются профсоюзы и почему с годами их становится все больше? Как...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)