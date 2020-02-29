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Чем сегодня занимаются профсоюзы и когда медик может попасть под удар? Анонс программы «Неделя»

29.02.2020 19:10 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. К эфиру готовится информационная программа «Неделя».

Чем сегодня занимаются профсоюзы и почему с годами их становится все больше? Как предпринимателям удается добиться успеха? Как прошел первый запуск новой белорусской ракеты? И когда врач может оказаться под ударом?

Итак, главные темы уходящих семи дней смотрите в итоговой программе «Неделя» в воскресенье, 1 марта, в 19.30.

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Новости Беларуси. К эфиру готовится информационная программа «Неделя». Чем сегодня занимаются профсоюзы и почему с годами их становится все больше? Как...
 
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