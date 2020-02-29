Будет ли тепло? Народные приметы на неделю с 2 по 8 марта

Источник материала: СТВ

2 марта – Фёдор Тирон. Туман в этот день сулил холодный май. Считалось также, что какая погода в этот день, таким будет всё лето, рассказали в программе «Плюс-минус» .

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3 марта – Василий-овсянник. Если в этот день появится птица овсянка, приближаются тёплые дни.

4 марта – Архипов день. В честь языческого божества Ярилы выпекали караваи, чтобы в дом вошли изобилие и плодородие. Если чайки пролетят над домом – ожидай тёплой погоды.





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