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Будет ли тепло? Народные приметы на неделю с 2 по 8 марта

29.02.2020 18:32 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

2 марта – Фёдор Тирон. Туман в этот день сулил холодный май. Считалось также, что какая погода в этот день, таким будет всё лето, рассказали в программе «Плюс-минус».  

Дожди и до +13. Синоптики рассказали о погоде на неделю

3 марта – Василий-овсянник. Если в этот день появится птица овсянка, приближаются тёплые дни.

4 марта – Архипов день. В честь языческого божества Ярилы выпекали караваи, чтобы в дом вошли изобилие и плодородие. Если чайки пролетят над домом – ожидай тёплой погоды.

Будет ли тепло? Народные приметы на неделю с 2 по 8 марта

Источник фото: pixabay.com

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2 марта – Фёдор Тирон. Туман в этот день сулил холодный май. Считалось также, что какая погода в этот день, таким будет всё лето, рассказали в...
 
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