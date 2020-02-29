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В Москве +6, в Киеве +9. Погода в Европе на неделю с 2 по 8 марта

29.02.2020 18:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

В Париже синоптики обещают пасмурную погоду и +8. На градус теплее в Мадриде, рассказали в программе «Плюс-минус».

Дожди и до +13. Синоптики рассказали о погоде на неделю

В Вене прогнозируют +11 и дожди. Тот же расклад, но на два пункта теплее, в Риме.

В Москве +6, в Киеве +9. Погода в Европе на неделю с 2 по 8 марта

Переменная облачность и +13 ожидается в Софии. На 4 градуса прохладнее в Анкаре, зато солнечно. В Афинах будет +17 и ясно.

В Москве +6, в Киеве +9. Погода в Европе на неделю с 2 по 8 марта

Затянет небо над Прибалтикой. В Вильнюсе обещают +3, в Риге будет +7. Тот же расклад в Варшаве, но возможен дождь. На два градуса теплее в Киеве. В Москве прогнозируют дожди и +6.

В Москве +6, в Киеве +9. Погода в Европе на неделю с 2 по 8 марта

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В Париже синоптики обещают пасмурную погоду и +8. На градус теплее в Мадриде, рассказали в программе «Плюс-минус». Дожди и до +13. Синоптики рассказали о погоде на...
 
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