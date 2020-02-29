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Отмечали день рождения. В Москве три человека погибли от ожогов сухим льдом в бассейне
Источник материала: СТВ
Новости России. Три человека погибли от ожогов сухим льдом в бассейне в Москве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В одном из банных клубов российской столицы во время празднования дня рождения семь человек получили химические ожоги и отравление, когда в бассейн для создания эффекта тумана бросили 30 килограммов сухого льда.
Двое гостей умерли на месте. Позже в реанимации скончался муж девушки, которая отмечала день рождения. До сих пор в больнице остаются четверо пострадавших.
Всего на вечеринке было 18 человек. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
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Новости России. Три человека погибли от ожогов сухим льдом в бассейне в Москве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В одном из банных клубов российской...
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