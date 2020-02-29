Арина Соболенко стала победительницей крупного теннисного турнира в Дохе

Источник материала: Аргументы и факты

В Катаре завершился престижный женский теннисный турнир категории «Премьер» в Дохе с призовым фондом около $2,9 млн. В финале встречались белоруска Арина Соболенко (13-е место в рейтинге WTA) и чешка Петра Квитова (11).

Наша спортсменка действовала достаточно уверенно на корте, совершала минимум ошибок, а процент первой подачи был практически 80%. Итоговая победа Арины Соболенко в двух сетах – 6:3, 6:3.

Титул в Дохе – первый в нынешнем сезоне для Арины Соболенко. Всего это шестой титул для белоруски в карьере. Победа в Катаре позволит нашей теннисистке вплотную приблизиться к топ-10 мирового рейтинга.