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Арина Соболенко стала победительницей крупного теннисного турнира в Дохе

29.02.2020 19:55 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Арина Соболенко стала победительницей крупного теннисного турнира в Дохе
Фото из открытых источников

В Катаре завершился престижный женский теннисный турнир категории «Премьер» в Дохе с призовым фондом около $2,9 млн. В финале встречались белоруска Арина Соболенко (13-е место в рейтинге WTA) и чешка Петра Квитова (11).

Арина Соболенко стала победительницей крупного теннисного турнира в Дохе Может ли теннисист без причины сняться с турнира?

Наша спортсменка действовала достаточно уверенно на корте, совершала минимум ошибок, а процент первой подачи был практически 80%. Итоговая победа Арины Соболенко в двух сетах – 6:3, 6:3.

Титул в Дохе – первый в нынешнем сезоне для Арины Соболенко. Всего это шестой титул для белоруски в карьере. Победа в Катаре позволит нашей теннисистке вплотную приблизиться к топ-10 мирового рейтинга.

 
 
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В финале соревнований белорусская теннисистка Арина Соболенко одержала победу над чешкой Петрой Квитовой.
 
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