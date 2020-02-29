Логотип и название новой сети беларуских дискаунтеров подозрительно напоминает польский аналог

Оказывается, они напоминают визуальное оформление польского ритейлера groszek. Его название, правда, переводится как "горошек".





Groszek является брендом и франшизой независимых ритейлеров в Польше. Сеть была основана в 2000 году, организатором и владельцем сети является Eurocash. Сеть состоит из более 1250 магазинов у дома.





Вот как выглядит лого поляков:













Вот так - сеть "Грошык":













Руководитель пресс-службы "Евроторга" Егор Хрусталев прокомментировал:





Схожесть с польской сетью магазинов есть, но уверяем вас, что сеть «Грошык» не имеет никакого отношения к польской сети, которая с польского переводится как «горошек». При выборе названия новой сети жестких дискаунтеров рассматривалось много вариантов, но фокус-группой был выбран именно этот - «Грошык». В целом считаем, что это стандартная практика обыгрывать в названиях букву -О- тем или иным способом.



