В США iPhone 11 «выжил» после того, как два месяца пролежал на дне озера

Источник материала: Tut.by

В октябре прошлого года Лиза и Джейкоб Тройер (Lisa и Jacob Troyer) решили свозить дочь Софи во «Всемирный центр отдыха Уолта Диснея» (Флорида, США). Правда, отдых омрачился тем, что новенький смартфон Лизы утонул — семья посчитала, что спасти гаджет вряд ли удастся. Но все обернулось иначе, сообщает MacRumors.





Новый смартфон Лизы — iPhone 11 — выпал из сумки в озеро «Лагуна семи морей». Семья решила, что спасти устройство не выйдет. А ведь на нем хранились фотографии из поездки. Лиза сообщила о потере сотрудникам парка. Те сказали, что в Disney World действует служба аквалангистов, возвращающая утерянные вещи — но особой надежды найти аппарат не оставалось.

По приезду домой в Монтану Лиза купила новый смартфон, но через два месяца с ней связались из Disney World. По словам сотрудников парка, ее iPhone 11 нашли и отправили по почте — смартфон был в полностью рабочем состоянии, на нем сохранились все файлы. При этом гаджет был защищен только тонким силиконовым чехлом, в котором остались водоросли и песок.





Издание утверждает: Лиза написала электронное письмо генеральному директору Apple Тиму Куку. Тот «поблагодарил ее за то, что она поделилась историей». Затем Джейкоб рассказал о случившимся MacRumors.

Ниже — цены последних смартфонов Apple: