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Здесь сражаются лучшие бойцы из семи стран. Как проходит турнир MGC в Минске
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Адреналин, упорство и сила. Минск принимает турнир MGC, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эти международные соревнования по единоборствам собрали атлетов из семи стран. В программе поединки по кикбоксингу, боксу и смешанным единоборствам.
Евгений Поболовец, корреспондент:
Мы болеем в том числе за Евгения Долголевца. Вообще сегодня будет 10 боев, в том числе на ринге будут сражаться девушки. Самый ожидаемый поединок – битва двух чемпионов: Европы – белоруса Максима Сподаренко и чемпиона мира – азербайджанца Рамала Асланова.
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Новости Беларуси. Адреналин, упорство и сила. Минск принимает турнир MGC, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эти международные соревнования по...
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