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Олег Тактаров на турнире MGC: «Здесь есть уровень, есть возможность роста»

29.02.2020 20:31 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Такие турниры, как MGC, вызывают повышенный интерес у публики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 29 февраля в Falcon Arena практически аншлаг.

MGC. Организатор рассказал, почему стоит сходить на большой турнир смешанных единоборств в Минске

Среди известных гостей и известный российский и американский актер Олег Тактаров, чемпион мира по смешанным единоборствам.

Олег Тактаров на турнире MGC: «Здесь есть уровень, есть возможность роста»

Олег Тактаров на турнире MGC: «Здесь есть уровень, есть возможность роста»

Олег Тактаров, чемпион мира по смешанным боевым искусствам:
Именно такие турниры проводить очень важно, потому что здесь есть уровень, есть возможность роста. У двух юношей есть шанс, если они будут так же расти, выйти на международную арену. Они в последних двух боях. Им как раз сейчас надо набирать видеоролик о себе, видеоролик о своих победах.

«Интересная изюминка нашего турнира – бои в стиле Pride». Промоутер компании MGC рассказал, как будут проходить бои

Олег Тактаров на турнире MGC: «Здесь есть уровень, есть возможность роста»

Люди в материале: Евгений Поболовец, Олег Тактаров

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Такие турниры, как MGC, вызывают повышенный интерес у публики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 29 февраля в Falcon Arena практически аншлаг. ...
 
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