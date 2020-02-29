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Олег Тактаров на турнире MGC: «Здесь есть уровень, есть возможность роста»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Такие турниры, как MGC, вызывают повышенный интерес у публики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 29 февраля в Falcon Arena практически аншлаг.
Олег Тактаров, чемпион мира по смешанным боевым искусствам:
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Новости Беларуси. Такие турниры, как MGC, вызывают повышенный интерес у публики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 29 февраля в Falcon Arena практически аншлаг. ...
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