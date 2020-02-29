|
Жесть! В сети появились снимки комнаты в общежитии для молодого специалиста в Могилеве
Источник материала: Партизан
Могилевчанка Татьяна Крупская сходила с подопечным взглянуть на комнату в общежитии, которую ему дают как молодому специалисту.
Фото: Татьяна Крупская, vk.com/my.mogilev
Слов после этого, пишет Татьяна в паблике «Могилев Real», у нее не осталось.
«Вот так окунают в ведро (унитаз?) с ледяной водой после житья с мамой-папой в тепле и сытости...И как должен чувствовать себя этот недавний ребенок-молодой специалист? Как ценит его государство, как нужна его профессия, что ему только сарай могут предложить в качестве жилья?», — комментирует пользовательница под ником Юлия Могилев (стилистика, орфография и пунктуация сохранены).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Могилевчанка Татьяна Крупская сходила с подопечным взглянуть на комнату в общежитии, которую ему дают как молодому специалисту.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)