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Соболенко победила в финале теннисного турнира в Дохе

29.02.2020 20:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусская теннисистка Арина Соболенко одержала победу в финале теннисного турнире в Дохе (Катар).

Соболенко победила в финале теннисного турнира в Дохе
В финальном поединке белоруска сошлась с чешской теннисисткой Петрой Квитовой. Соболенко выиграла оба сета со счетом 6:3, 6:3.

Приз турнира в Дохе стал первым трофеем белоруски в текущем сезоне. Более того, благодаря этой победе улучшилось её положение в мировом рейтинге WTA, в котором Соболенко поднялась с 13-й на 11-ю строчку.

- Спасибо, Петра, за отличный финал. Ты здорово играла на этой неделе. Спасибо организаторам и спонсорам турнира, я наслаждалась каждой секундой на корте. И спасибо моей команде! Вы сумасшедшие, но я люблю вас за это, -- сказал спортсменка в интервью после матча.

- Что скажете о Дмитрии Турсунове? Он вернулся в вашу команду, и результаты пошли в гору.

- Он отличный парень. Такой же сумасшедший, как я. Не знаю, как-то у нас получается неплохо работать вместе. Нам еще над многими вещами предстоит поработать. И я хочу задать ему вопрос, здесь, при свидетелях. Не мог бы ты быть порой немного спокойнее, не таким сумасшедшим? Спасибо!
 
 
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко одержала победу в финале теннисного турнире в Дохе (Катар).
 
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