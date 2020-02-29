ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Коронавирис: проверки студентов БНТУ продолжаются

29.02.2020 20:25 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В Госпиталь в Боровляны привезли тех, кто контактировал с зараженным коронавирусом.

Коронавирис: проверки студентов БНТУ продолжаются
Об этом сообщают местные жители в группе поселка ВКонтакте.

Одна из жительниц поселка вчера сообщила: 

- Это не спам я живу в 50 метрах от госпиталя ВОВ, 7 машин скорой помощи за 30мин и уже оцепление спецназа.

Позже информация о том, что в Боровлянский госпиталь ветеранов ВОВ вчера начали привозить студентов БНТУ, в котором обнаружили первого больного коронавирусом в Беларуси, подтверилась официально. 

Местные жители, прямо скажем, не в восторге. Вот одном из мнений:

- От меня это через дорогу. Жители, знаете, тоже не в восторге. Во-первых, это госпиталь для ветеранов. А уже известно, каким образом вирус сказывается на них. Во-вторых, рядом детская областная больница и детская онкология. Там у детей иммунитет нулевой. В-третьих, в непосредственной близости жилые дома. Прошел слух, что эти студенты прогулялись по магазинам спокойно. Не знаю, на сколько это правда. Чем думали те, кто принимал решение свозить - я не знаю. 

Впрочем, напомним, что все, с кем плотно контактировал зараженный иранский студент, находятся в закрытых боксах минской инфекционки. В госпитале в Боровлянах - те, кто теоретически мог подхватить вирус. Кстати, сегодня в общежитиях БНТУ продолжались эпидемиологические мероприятия и, как сообщает Телеграм-канал студентов, после утреннего осмотра в 6-м общежитии скорые увезли 15 человек.  Судя по фото, "загребали" широко.





По сообщению Минздрава, пока новых случаев заражения не выявлено.

Пока непонятно, какова ситуация с пассажирами того самого рейса из Баку, которым в Минск прилетел зараженный студент. Нет информации ни об их количестве, ни о госпитализации. 

Кстати, интересно, что сам студент уверен, что он заразился в Минске. Говорит, что прилетел из теплой страны и хорошо себя чувствовал, а вот в Беларуси все сопливят и кашляют.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Госпиталь в Боровляны привезли тех, кто контактировал с зараженным коронавирусом.
 
Новости дня
Новости разные
 
Логотип и название новой сети беларуских дискаунтеров подозрительно напоминает польский аналог
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
29.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика