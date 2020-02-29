ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Как действовать при пожаре, белорусские спасатели рассказали детям

29.02.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Уроки безопасности. В Минске спасатели рассказали школьникам, что надо делать во время пожара и как оказывать первую помощь, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Денис Кошелев.

Не паниковать, идти за учителем. Школьники по звонку прерывают занятия и покидают здание. Пожарная тревога, хотя возгорания не было. Такая тренировка учит, как быстро реагировать, если случилась трагедия.

«Была проведена эвакуация, дети покинули школу без паники, все прошло оперативно. Школа и преподавательский состав готовы к таким мероприятиям», – отметила официальный представитель Минского городского управления МЧС Марина Земченок.

Не только вовремя эвакуироваться, но и примерить пожарную форму, чтобы прочувствовать на себе тяжесть профессии спасателя. У стендов от старшеклассников узнать о том, как позвонить в дежурную службу и оказать первую медицинскую помощь при ожогах. В единый день пожарной безопасности формат уроков частично изменили. Детям рассказали, как использовать электроприборы, что огонь совсем не игрушка. Многие ребята это уже знали.

«Обучение проходит в игровой, интерактивной форме. Самой интересной частью стал театр безопасности. Мы уже 20 лет работает с театральным уклоном», – отметил директор школы №136 г. Минска Елена Малашкевич.

На сцене актового зала ученики младших классов дают свое представление. Зрители – их сверстники. Роли, говорят, придумывали сами, как и сценарий. Главное, чтобы было поучительно.

По статистике, за прошлый год в Беларуси произошли почти шесть тысяч пожаров. Погибли более 400 человек, среди которых были и дети. Единый день пожарной безопасности проводят в Беларуси дважды в год не только в школах. Эвакуации проводят в торговых и спортивных центрах.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Школьники отработали эвакуацию, примерили пожарную форму и научились оказывать первую медицинскую помощь при ожогах.
 
Новости дня
Новости разные
 
Не повезло с названием: пиво Corona перестали пить из-за коронавируса
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
29.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика