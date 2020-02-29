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Как действовать при пожаре, белорусские спасатели рассказали детям
29.02.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Уроки безопасности. В Минске спасатели рассказали школьникам,
Не паниковать, идти за учителем. Школьники по звонку прерывают занятия и покидают здание. Пожарная тревога, хотя возгорания не было. Такая тренировка учит, как быстро реагировать, если случилась трагедия.
«Была проведена эвакуация, дети покинули школу без паники, все прошло оперативно. Школа и преподавательский состав готовы к таким мероприятиям», – отметила официальный представитель Минского городского управления МЧС Марина Земченок.
Не только вовремя эвакуироваться, но и примерить пожарную форму, чтобы прочувствовать на себе тяжесть профессии спасателя. У стендов от старшеклассников узнать о том, как позвонить в дежурную службу и оказать первую медицинскую помощь при ожогах. В единый день пожарной безопасности формат уроков частично изменили. Детям рассказали, как использовать электроприборы, что огонь совсем не игрушка. Многие ребята это уже знали.
На сцене актового зала ученики младших классов дают свое представление. Зрители – их сверстники. Роли, говорят, придумывали сами, как и сценарий. Главное, чтобы было поучительно.
По статистике, за прошлый год в Беларуси произошли почти шесть тысяч пожаров. Погибли более 400 человек, среди которых были и дети. Единый день пожарной безопасности проводят в Беларуси дважды в год не только в школах. Эвакуации проводят в торговых и спортивных центрах.
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Школьники отработали эвакуацию, примерили пожарную форму и научились оказывать первую медицинскую помощь при ожогах.
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