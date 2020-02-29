Как действовать при пожаре, белорусские спасатели рассказали детям

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Уроки безопасности. В Минске спасатели рассказали школьникам, что надо делать во время пожара и как оказывать первую помощь, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Денис Кошелев.

Не паниковать, идти за учителем. Школьники по звонку прерывают занятия и покидают здание. Пожарная тревога, хотя возгорания не было. Такая тренировка учит, как быстро реагировать, если случилась трагедия.

«Была проведена эвакуация, дети покинули школу без паники, все прошло оперативно. Школа и преподавательский состав готовы к таким мероприятиям», – отметила официальный представитель Минского городского управления МЧС Марина Земченок.

Не только вовремя эвакуироваться, но и примерить пожарную форму, чтобы прочувствовать на себе тяжесть профессии спасателя. У стендов от старшеклассников узнать о том, как позвонить в дежурную службу и оказать первую медицинскую помощь при ожогах. В единый день пожарной безопасности формат уроков частично изменили. Детям рассказали, как использовать электроприборы, что огонь совсем не игрушка. Многие ребята это уже знали.

«Обучение проходит в игровой, интерактивной форме. Самой интересной частью стал театр безопасности. Мы уже 20 лет работает с театральным уклоном», – отметил директор школы №136 г. Минска Елена Малашкевич.

На сцене актового зала ученики младших классов дают свое представление. Зрители – их сверстники. Роли, говорят, придумывали сами, как и сценарий. Главное, чтобы было поучительно.

По статистике, за прошлый год в Беларуси произошли почти шесть тысяч пожаров. Погибли более 400 человек, среди которых были и дети. Единый день пожарной безопасности проводят в Беларуси дважды в год не только в школах. Эвакуации проводят в торговых и спортивных центрах.