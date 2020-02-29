Источник материала: Новости Волковыска

Компания Apple не покрывает гарантией повреждения смартфонов, которые вызваны водой, а зря, ведь последние модели iPhone могут выжить даже после продолжительного погружения в жидкость. Доказательство тому – случай в Disney World в американском городе Орландо (штат Флорида).

Как сообщает сайт MacRumors, в октябре 2019 года Лиза и Джейкоб Тройер вместе со своей дочерью Софи отдыхали в Disney World. Всё было прекрасно до тех пор, пока Лиза не уронила свой iPhone 11 в искусственное озеро Севен Сис Лагун.

Сотрудники парка были поставлены в известность об инциденте, однако Лиза и Джейкоб не рассчитывали, что смартфон сохранит работоспособность, даже если его удастся найти, поэтому они купили новое устройство. Спустя два месяца представители парка связались с ними с сообщили о том, что потерянный айфон найден.

По словам сотрудников парка, iPhone 11 нашли и отправили по почте – смартфон был в полностью рабочем состоянии, на нем сохранились все файлы. При этом гаджет был защищен только тонким силиконовым чехлом.









Под чехлом скопилось немного песка и тины, но сам смартфон был в прекрасном состоянии, что позволило семейству восстановить фотографии, сделанные на отдыхе. Вероятно, сохранение фото и видео в облачный сервис iCloud на этом устройстве не было включено.

Издание утверждает: Лиза написала электронное письмо генеральному директору Apple Тиму Куку. Тот «поблагодарил ее за то, что она поделилась историей». Затем Джейкоб рассказал о случившимся MacRumors.



iPhone 11 обладает защитой по стандарту IP68, что в теории позволяет ему выжить находясь в воде на глубине не более двух метров до получаса. В реальности он может продержаться в гораздо более жёстких условиях, но это не отменяет того факта, что Apple откажет в гарантийных обязательств, если внутри корпуса обнаружится жидкость. Вероятно, всё дело в том, что очень трудно доказать, как долго он был в воде и на какой глубине.