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Александр Лукашенко поздравил Арину Соболенко с победой на турнире в Дохе
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Арина Соболенко – победительница теннисного турнира в Дохе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В финале белоруска обыграла чешку Петру Квитову – 6:3, 6:3. Матч продолжался 1 час и 10 минут. С этой яркой победой нашу спортсменку поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко.
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Новости Беларуси. Арина Соболенко – победительница теннисного турнира в Дохе, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В финале белоруска обыграла чешку Петру Квитову –...
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