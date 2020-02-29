В Волковыске отпраздновали Масленицу

Источник материала: Новости Волковыска

В субботу на набережной Волковыска в районе электросетей волковычане и гости города ярко и весело провожали зиму.

В этом году организаторами был представлен новый формат проведения народного гулянья. В субботний день юные волковычане красочно представили парад смайликов-блинов, а самые хозяйственные и домовитые бегали со сковородками по городской набережной. Яркий блинный флешмоб с куклой-хозяйкой, после которого было множество забавных конкурсов, развлечений и соревновательных забегов, собрал большое количество участников и зрителей.

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