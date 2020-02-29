От Беларуси на Евровидение-2020 поедет группа «VAL» с песней на белорусском

Источник материала: Новости Волковыска

Победителем финала национального отборочного тура «Евровидения-2020» в Беларуси стал музыкальный коллектив VAL с песней «Да відна» на белорусском языке.

Заключительный этап отбора на песенный фестиваль транслировался в прямом эфире каналами «Беларусь 1» и «Беларусь 24».

За право отправиться в Роттердам боролись двенадцать претендентов, включая NAPOLI, CHAKRAS, Анастасию Гламозда и Анжелику Пушнова.

Победителя выбирали суммированием голосов зрителей и профессионального жюри.

Проект VAL представлен дуэтом Валерии Грибусовой и Владислава Пашкевича. Артистам удалось покорить профессиональное жюри и зрителей. Они набрали 20 баллов из 24-х возможных.





Дуэт исполнил композицию на белорусском языке «Да відна», повествующую о девушке, которую против ее воли выдали замуж.

В понедельник, 2 марта, Валерия Грибусова и Владислав Пашкевич примут участие в специальной онлайн-конференции, посвященной итогам национального отбора и предстоящей поездки в Роттердам.

Эта песня поедет на «Евровидение-2020» от Беларуси (видео)

Ранее в СМИ появились сведения о том, что Россию на «Евровидении» представит Александр Панайотов.

65-й конкурс «Евровидение-2020» пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме, Нидерланды. Именно эта страна выиграла конкурс в 2019 году, победу ей принес Дункан Лоуренс с композицией Arcade. Конкурс пройдет под лозунгом Open Up («Откройся»).

Первый полуфинал намечен на 12 мая, второй – на 14 мая. Финал конкурса пройдет 16 мая. Беларусь выступит в первом полуфинале.

Международный конкурс эстрадной песни среди стран-членов Европейского вещательного союза «Евровидение» проводится ежегодно с 1956 года. Беларусь участивует в нем с 2004-го.

Из 16 попыток лишь шесть ранее приводили белорусов в финал. Лучший результат показал Дмитрий Колдун в 2007 году в Хельсинки, где занял 6-е место.