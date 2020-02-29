Радио «МИР» в Беларуси устроил спа-Масленицу

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сотрудники радио «МИР» предложили белорусам блины с самыми необычными начинками. В Минске Масленица прошла в стиле люкс и под джазовую музыку, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Срибненко.

Икра лосося и масляный крем, рыба с соусом из инжира, свежие ягоды с кленовым сиропом. От такого разнообразия аппетит разыграется даже у гурманов. Но эксклюзивные начинки – это лишь вишенка на торте. Секрет идеального блина не в этом, уверяет шеф-повар Дмитрий.

«Должны быть с маслом. В любом случае. Это, наверное, первое правило. А дальше – либо тонкие, либо пышечки, либо, как сейчас принято, панкейки. И уже дальше можно добавлять различные начиночки», – говорит Дмитрий Мисюк.

Масленица – это не обязательно хороводы, скоморохи и народные гулянья, подумали сотрудники радио «МИР» в Беларуси. И устроили проводы зимы в стиле люкс: крупнейший спа-центр Минска, ненавязчивый джаз в живом исполнении. Девиз праздника: «минимум напряжения – максимум расслабления».

«Дегустация, розыгрыш, «чил» под музыку. У нас два музыканта, которые играют джаз. Спокойно, хорошо отдохнем. Как раз по-субботнему. 29-е число – уникальное событие. Раз в четыре года. Надо его соответственно провести», – рассказал ведущий утреннего шоу радио «МИР» Антон Авраменко.

«Необычный эксперимент. Мы хотим своим гостям давать не только некий релакс, уют. На мой взгляд, блины – это тоже некий домашний уют», – говорит директор спа-комплекса Эдуард Матусевич.

И гости оценили такое блинное спа. Желающих попробовать угощения оказалось много. Кажется, никто не испугался, что выпечка отложится на талии.



«Приятный сюрприз, неожиданный. Отложится ли на фигуре, время покажет. А пока очень вкусно. И нужно наслаждаться».

«Такой неожиданный праздник – это вдвойне приятно. Это просто как поездка на курорт на один день. Музыка прекрасная».

«Отлично. Красиво, приятно, неожиданно».

А те, кто предпочитает традиционную Масленицу, вышли сегодня на улицы города. Гулянья проходят на десятке площадок Минска. Масленичная неделя заканчивается уже завтра. Начинается весна. А значит, время готовить не блины, а фигуру к лету.