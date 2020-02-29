|
Бронза у Кривко, Бочарников и Смольский – в топ-10. Подводим итоги спринтерских гонок на ЧЕ по биатлону в «Раубичах»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В спорткомплексе «Раубичи» подходит к завершению открытый чемпионат Европы по биатлону, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В программе третьего соревновательного дня значились мужская и женская спринтерские гонки.
Наша копилка пополнилась второй наградой. Бронзу завоевала Ирина Кривко. Белоруска заработала один штрафной круг, но это не помешало биатлонистке оказаться на подиуме.
Победительнице женского спринта Элизабет Хегберг из Швеции белорусская спортсменка проиграла почти 16 секунд.
Елена Кручинкина финишировала на 11-й позиции, а ее сестра Ирина – на 14-й. Динара Алимбекова заняла 21-е место, Анна Сола – на 26-й строчке, Аделина Сабитова – 49-я.
А вот наши мужчины 29 февраля остались без наград. Лучшим из белорусов стал Сергей Бочарников – он пятый. Еще один наш представитель Антон Смольский также попал в десятку лучших. Белорус расположился на седьмом месте.
1 марта состоятся две гонки преследования.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бронза у Кривко, Бочарников и Смольский – в топ-10. Подводим итоги спринтерских гонок на ЧЕ по биатлону в «Раубичах»
Новости Беларуси. В спорткомплексе «Раубичи» подходит к завершению открытый чемпионат Европы по биатлону, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В программе третьего...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)