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Бронза у Кривко, Бочарников и Смольский – в топ-10. Подводим итоги спринтерских гонок на ЧЕ по биатлону в «Раубичах»

29.02.2020 21:36 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В спорткомплексе «Раубичи» подходит к завершению открытый чемпионат Европы по биатлону, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В программе третьего соревновательного дня значились мужская и женская спринтерские гонки.

Наша копилка пополнилась второй наградой. Бронзу завоевала Ирина Кривко. Белоруска заработала один штрафной круг, но это не помешало биатлонистке оказаться на подиуме.

Кривко о бронзе на ЧЕ в «Раубичах»: Недостаточно выложилась. Не полностью удалось реализоваться

Победительнице женского спринта Элизабет Хегберг из Швеции белорусская спортсменка проиграла почти 16 секунд.

Бронза у Кривко, Бочарников и Смольский – в топ-10. Подводим итоги спринтерских гонок на ЧЕ по биатлону в «Раубичах»

Елена Кручинкина финишировала на 11-й позиции, а ее сестра Ирина – на 14-й. Динара Алимбекова заняла 21-е место, Анна Сола – на 26-й строчке, Аделина Сабитова – 49-я.

«Болеем за Беларусь. Просто сила». Что говорят болельщики на ЧЕ по биатлону в «Раубичах»

А вот наши мужчины 29 февраля остались без наград. Лучшим из белорусов стал Сергей Бочарников – он пятый. Еще один наш представитель Антон Смольский также попал в десятку лучших. Белорус расположился на седьмом месте.

Бочарников на ЧЕ по биатлону в «Раубичах»: «В сегодняшней гонке удалось пройти с одним промахом»

Бронза у Кривко, Бочарников и Смольский – в топ-10. Подводим итоги спринтерских гонок на ЧЕ по биатлону в «Раубичах»

1 марта состоятся две гонки преследования.

Люди в материале: Ирина Кривко, Сергей Бочарников, Антон Смольский

 
 
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Новости Беларуси. В спорткомплексе «Раубичи» подходит к завершению открытый чемпионат Европы по биатлону, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В программе третьего...
 
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