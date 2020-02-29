Источник материала: Виртуальный Брест

В Бресте прошел фестиваль моды "Весна-лето 2020". В модном показе приняли участие швейные фирмы, индивидуальные предприниматели, а также учебные заведения брестчины, которые занимаются подготовкой кадров для легкой промышленности.





Также в рамках фестиваля состоялся конкурс "Супер Модель 2020". Участие в конкурсе приняли дети в возрасте от 5 до 10 лет, подростки от 11 до 16 лет, а также юноши и девушки от 17 до 25 лет.





Цель фестиваля – раскрыть потенциал молодежи, занятой в сфере моды и показать лучшие коллекции производителей Брестского региона.





По результатам фестиваля лучшие модные коллекции сезона примут участие в показе в рамках Международного форума-выставки деловых контактов "БРЕСТ 2020", который состоится 24-25 апреля 2020 года.





Фото Вадима Якубенка