В 2019 году в Кореличском районе штраф за ночные прогулки детей получили 22 родителя

Источник материала: Полымя





В 2019 году сотрудниками Кореличского РОВД составлено 22 протокола в отношении родителей, не исполняющих обязанности по сопровождению детей в ночное время. О том, какое время считается «недетским» и каковы действия милиционеров, встретивших гуляющего по ночным улицам района подростка, рассказывает начальник инспекции по делам несовершеннолетних Кореличского РОВД Дмитрий Алешкевич.

– В соответствии со статьей 30-1 Закона Республики Беларусь родители (опекуны, попечители) обязаны сопровождать детей, не достигших возраста 16 лет, в период с 23.00 до 6.00 вне жилища либо обеспечивать их сопровождение совершеннолетними лицами, – отмечает Дмитрий Алешкевич. – Такая мера является дополнительной профилактикой преступности и носит своеобразную защитную функцию.

Согласитесь, что именно в ночное время подросток скорее станет жертвой правонарушения, либо сам, поддавшись влиянию дурной компании или находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершит противоправное действие.

Что же ожидает несовершеннолетнего, если он попадает в поле зрения сотрудника ИДН на улице после 23.00?

В первую очередь, милиционер выяснит личность и возраст подростка. Затем сотрудник РОВД позвонит родителям и узнает причину, по которой ребенок оказался один. несовершеннолетнего передаст его родителям, опекунам или попечителям либо по их поручению совершеннолетнему лицу. В противном случае (например, местонахождение родителей не установили, они находятся в нетрезвом состоянии) ребенка доставят в социально-педагогический центр Кореличского района в агр. Полужье.

– В данной ситуации правонарушение совершают родители, которые не контролируют, где находятся их дети в позднее время. Поэтому наказание понесут именно они, – рассказывает начальник ИДН. – В соответствие со статьей 17.13 КоАП РБ («Неисполнение обязанностей по сопровождению или обеспечению сопровождения несовершеннолетнего в ночное время вне жилища») на законных представителей ребенка будет составлен протокол об административном правонарушении. Далее материалы, подготовленные сотрудниками инспекции по делам несовершеннолетних, передаются на рассмотрение в комиссию по делам несовершеннолетних Кореличского райисполкома, которая и решит, достаточно ли будет предупреждения, или все же родители вынуждены будут заплатить штраф в размере до двух базовых величин. За повторное нарушение в течение года штраф составит от двух до пяти базовых величин.

Оксана ЯНУШ