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За ней охотились самые умелые диверсанты. Почему немцы долгое время не могли захватить «катюшу»

29.02.2020 22:37 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Захватить экспериментальную батарею капитана Флёрова было непросто. Оставшиеся в небе легкие следы от ракет подавали немцам надежду узнать место расположения секретного оружия, однако сбыться мечтам заполучить первые «катюши» было не суждено.

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За ней охотились самые умелые диверсанты. Почему немцы долгое время не могли захватить «катюшу»

За ней охотились самые умелые диверсанты. Почему немцы долгое время не могли захватить «катюшу»

Вероника Гришкова, корреспондент:
Как только бойцы давали залп, они тут же меняли место дислокации и уезжали подальше в лес. Ведь немцы, завидев залпы «катюши», тут же передавали координаты своей артиллерии и авиации. Те выезжали, вылетали, искали, но найти «катюшу» было невозможно. Маневренность позволяла скрыться быстро.

За ней охотились самые умелые диверсанты. Почему немцы долгое время не могли захватить «катюшу»

Игорь Хоришко, главный хранитель фондов Гомельского областного музея военной славы:
Когда батарея капитана Флёрова уходила со своих позиций, немецкие летчики, пролетавшие над ними, так и не поняли, что это те самые установки, которые нанесли удар по станции. Они увидели грузовики, накрытые брезентом, но что это, они не восприняли даже как версию.

Во второй половине июля, августе и сентябре 1941 батарея Флёрова нанесла ощутимый урон врагу под Смоленском, Рудней и Рославлем.

За ней охотились самые умелые диверсанты. Почему немцы долгое время не могли захватить «катюшу»

За ней охотились самые умелые диверсанты. Почему немцы долгое время не могли захватить «катюшу»

Елена Устинова, краевед, главный библиотекарь библиотеки № 2 им. А. Кольцова (Воронеж, Россия):
Оружие, конечно, легендарное, за которым охотились ни много ни мало люди Отто Скорцени. Они посылали спецвооруженные группы очень опытных, умелых диверсантов.

О легендарной «катюше» рассказали в фильме «Битва под Оршей: рождение легенды».

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Люди в материале: Вероника Гришкова, Игорь Хоришко, Елена Устинова

 
 
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