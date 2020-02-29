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За ней охотились самые умелые диверсанты. Почему немцы долгое время не могли захватить «катюшу»
Источник материала: СТВ
Захватить экспериментальную батарею капитана Флёрова было непросто. Оставшиеся в небе легкие следы от ракет подавали немцам надежду узнать место расположения секретного оружия, однако сбыться мечтам заполучить первые «катюши» было не суждено.
Вероника Гришкова, корреспондент:
Игорь Хоришко, главный хранитель фондов Гомельского областного музея военной славы:
Во второй половине июля, августе и сентябре 1941 батарея Флёрова нанесла ощутимый урон врагу под Смоленском, Рудней и Рославлем.
Елена Устинова, краевед, главный библиотекарь библиотеки № 2 им. А. Кольцова (Воронеж, Россия):
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Захватить экспериментальную батарею капитана Флёрова было непросто. Оставшиеся в небе легкие следы от ракет подавали немцам надежду узнать место расположения...
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