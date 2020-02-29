ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Было донесение Гитлеру, что русские изобрели оружие, сравнимое с землетрясением»

29.02.2020 22:17 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Эффект оршанского залпа экспериментальной батареи капитана Ивана Флёрова оказался ошеломляющим: леденящее соло «катюш» на неделю сдержало наступление фашистских войск на Москву и окончательно разрушило надежды немцев на скоротечную операцию.

Автор фильма о «Катюше»: нашли уникальные истории, документы, гриф секретности с которых сняли несколько месяцев назад

«Было донесение Гитлеру, что русские изобрели оружие, сравнимое с землетрясением»

«Было донесение Гитлеру, что русские изобрели оружие, сравнимое с землетрясением»

Вероника Гришкова, корреспондент:
В канцелярию третьего рейха полетели срочные донесения – у русских новое оружие, стреляющее реактивными снарядами. Гитлер был в ярости и бешенстве. Он вызвал начальника военной разведки адмирала Канариса и устроил ему разнос, требуя во что бы то ни стало заполучить секретные установки.

В рейхе объявили охоту на БМ-13. За каждую захваченную установку Гитлер лично обещал повышение в чине, отпуск и «Железный крест».

«Было донесение Гитлеру, что русские изобрели оружие, сравнимое с землетрясением»

Клавдия Старцева, секретарь Совета ветеранов завода имени Коминтерна (Воронеж, Россия):
Рвались снаряды, горели цистерны, немцы в панике бежали. И вот тогда было донесение Гитлеру, что русские изобрели оружие, которое сравнимо с землетрясением. 

«Было донесение Гитлеру, что русские изобрели оружие, сравнимое с землетрясением»

Анна Сосновская, старший научный сотрудник мемориального музея Героя Советского Союза К. Заслонова:
Немецкое командование старалось приложить все усилия, чтобы заполучить образцы оружия будущего, как они назвали это неизвестное вооружение, в свои руки. Была выпущена директива, в которой предписывалось всеми силами заполучить русскую огнеметную пушку, выстрел которой производится благодаря электричеству. 

«Было донесение Гитлеру, что русские изобрели оружие, сравнимое с землетрясением»

«Было донесение Гитлеру, что русские изобрели оружие, сравнимое с землетрясением»

«Было донесение Гитлеру, что русские изобрели оружие, сравнимое с землетрясением»

О легендарной «катюше» рассказали в фильме «Битва под Оршей: рождение легенды».

Читайте также:

«Немцы объявили охоту на эту установку». Какое оружие долгое время внушало страх врагу во время войны

«Будто война возвращается». Оказывается, памятник «катюше» в Орше был со звуковым эффектом. Но он не прижился

Двигались под покровом ночи, скрывались даже от своих. Как передвигалась колонна с «катюшей» во время войны

Люди в материале: Вероника Гришкова

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Эффект оршанского залпа экспериментальной батареи капитана Ивана Флёрова оказался ошеломляющим: леденящее соло «катюш» на неделю сдержало наступление...
 
Новости дня
Новости разные
 
Участвуют 24 лучших спортсмена. Как проходит личный чемпионат Беларуси по настольному теннису
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
29.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика