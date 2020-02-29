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«Было донесение Гитлеру, что русские изобрели оружие, сравнимое с землетрясением»
Источник материала: СТВ
Эффект оршанского залпа экспериментальной батареи капитана Ивана Флёрова оказался ошеломляющим: леденящее соло «катюш» на неделю сдержало наступление фашистских войск на Москву и окончательно разрушило надежды немцев на скоротечную операцию.
Вероника Гришкова, корреспондент:
В рейхе объявили охоту на БМ-13. За каждую захваченную установку Гитлер лично обещал повышение в чине, отпуск и «Железный крест».
Клавдия Старцева, секретарь Совета ветеранов завода имени Коминтерна (Воронеж, Россия):
Анна Сосновская, старший научный сотрудник мемориального музея Героя Советского Союза К. Заслонова:
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Эффект оршанского залпа экспериментальной батареи капитана Ивана Флёрова оказался ошеломляющим: леденящее соло «катюш» на неделю сдержало наступление...
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