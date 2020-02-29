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Чтобы немцы не разгадали тайну «катюши». Рассказываем о героическом подвиге батареи Флёрова

29.02.2020 22:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

В начале октября 1941 года немцам удалось вплотную приблизиться к батарее Флёрова. Вместе с другими частями она попала в печально известный Вяземский котел. 

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Чтобы немцы не разгадали тайну «катюши». Рассказываем о героическом подвиге батареи Флёрова

Чтобы немцы не разгадали тайну «катюши». Рассказываем о героическом подвиге батареи Флёрова

Василий Хрюкин, директор «Основной общеобразовательной школы села Двуречки» (Россия):
Части Красной Армии отступали. Это лето 41-го года, ближе к осени, фашисты рвались к Москве, и батарея Флёрова оказалась в глубоком тылу, за линией фронта. Одни, собственно говоря. Около 250 километров батарея смогла пройти, укрываясь в дневное время в лесных массивах, болотистой местности от врагов. В ночь с 6 на 7 не только пехота, но и при поддержке танков батарея все-таки попала в окружение.

Чтобы немцы не разгадали тайну «катюши». Рассказываем о героическом подвиге батареи Флёрова

И тут хочется напомнить про тот самый ящик, якобы для ветоши, в котором на самом деле было 30 килограммов взрывчатки. В комплекте был дефицитный в военное время коробок спичек, использовать который разрешалось лишь раз – для подрыва установки. Накануне операции весь состав давал клятву: любой ценой не сдать оружие врагу. Для многих эта клятва станет роковой. 

Чтобы немцы не разгадали тайну «катюши». Рассказываем о героическом подвиге батареи Флёрова

Чтобы немцы не разгадали тайну «катюши». Рассказываем о героическом подвиге батареи Флёрова

Вероника Гришкова, корреспондент:
А это то самое место, где дала свой последний бой экспериментальная батарея капитана Ивана Флёрова. Когда бойцы поняли, что попали в засаду и вражеское кольцо сжимается, они расстреляли оставшиеся снаряды, а затем капитан отдал приказ ликвидировать установки БМ-13, чтобы фашисты не смогли разгадать секрет «катюши». Последней на воздух взлетела машина капитана Флёрова. Убедившись, что немцы не смогли получить заветный трофей, он подорвал пусковую установку вместе с собой.

Чтобы немцы не разгадали тайну «катюши». Рассказываем о героическом подвиге батареи Флёрова

О легендарной «катюше» рассказали в фильме «Битва под Оршей: рождение легенды».

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Люди в материале: Вероника Гришкова

 
 
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В начале октября 1941 года немцам удалось вплотную приблизиться к батарее Флёрова. Вместе с другими частями она попала в печально известный Вяземский котел.  Автор...
 
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