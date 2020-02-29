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Чтобы немцы не разгадали тайну «катюши». Рассказываем о героическом подвиге батареи Флёрова
Источник материала: СТВ
В начале октября 1941 года немцам удалось вплотную приблизиться к батарее Флёрова. Вместе с другими частями она попала в печально известный Вяземский котел.
Василий Хрюкин, директор «Основной общеобразовательной школы села Двуречки» (Россия):
И тут хочется напомнить про тот самый ящик, якобы для ветоши, в котором на самом деле было 30 килограммов взрывчатки. В комплекте был дефицитный в военное время коробок спичек, использовать который разрешалось лишь раз – для подрыва установки. Накануне операции весь состав давал клятву: любой ценой не сдать оружие врагу. Для многих эта клятва станет роковой.
Вероника Гришкова, корреспондент:
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В начале октября 1941 года немцам удалось вплотную приблизиться к батарее Флёрова. Вместе с другими частями она попала в печально известный Вяземский котел. Автор...
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