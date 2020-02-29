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Иранский студент рассказал о втором случае заражения коронавирусом в Беларуси

29.02.2020 22:12 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Студент БНТУ из Ирана Парса, который завез коронавирус в Беларусь и сейчас находится в инфекционной больнице, провел стрим в инстаграме. Во время записи он заявил, что инфекцию обнаружили еще как минимум у одного человека — отца его девушки-беларуски. 

«Отец моей девушки уже больше недели простужен, кашляет, но чувствует себя нормально, температура 36,8. Мы тут общаемся между собой [Парсу доставили в больницу вместе с родственниками его девушки], врачи сказали, у него тоже положительный результат на коронавирус, как и у меня. Когда я прилетел из Баку, он был простывший, а слабый человек, наверное, может заразиться быстрее. Теперь его результат проверяют еще раз, что касается моей девушки и ее родных, то там тесты сразу были отрицательными», — описал ситуацию для TUT.by иностранец.

Комментарий Минздрава

«Отец находится под подозрением. Клинической картины нет, но один из тестов дал сомнительный результат. В связи с этим лабораторные данные сейчас перепроверяются. Результаты так же, как и по его родственникам — в ближайшие сутки. Ни у кого никаких клинических проявлений в настоящее время нет. Температура у его тестя вечером 36.2. Жалоб нет», — заявили в ведомстве.

 
 
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Студент БНТУ из Ирана Парса, который завез коронавирус в Беларусь и сейчас находится в инфекционной больнице, провел стрим в инстаграме. Во время записи он заявил,...
 
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