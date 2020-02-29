Алексей Бага выиграл Суперкубок Литвы

Источник материала: Tut.by

«Жальгирис», который сейчас возглавляет белорусский специалист Алексей Бага, ранее работавший в БАТЭ, в матче за Суперкубок Литвы победил «Судуву» со счетом 1:0.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Единственный мяч в этой встрече забил полузащитник Мантас Куклис на 89-й минуте встречи.

Отметим, что в начале этого года «Судува» проявляла интерес к 39-летнему белорусскому специалисту, однако в итоге клуб возглавил австриец Хаймо Пфайфенбергер.