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Алексей Бага выиграл Суперкубок Литвы
Источник материала: Tut.by
«Жальгирис», который сейчас возглавляет белорусский специалист Алексей Бага, ранее работавший в БАТЭ, в матче за Суперкубок Литвы победил «Судуву» со счетом 1:0.
Единственный мяч в этой встрече забил полузащитник Мантас Куклис на 89-й минуте встречи.
Отметим, что в начале этого года «Судува» проявляла интерес к 39-летнему белорусскому специалисту, однако в итоге клуб возглавил австриец Хаймо Пфайфенбергер.
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