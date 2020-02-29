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Алексей Бага выиграл Суперкубок Литвы

29.02.2020 21:52 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Жальгирис», который сейчас возглавляет белорусский специалист Алексей Бага, ранее работавший в БАТЭ, в матче за Суперкубок Литвы победил «Судуву» со счетом 1:0.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Единственный мяч в этой встрече забил полузащитник Мантас Куклис на 89-й минуте встречи.

Отметим, что в начале этого года «Судува» проявляла интерес к 39-летнему белорусскому специалисту, однако в итоге клуб возглавил австриец Хаймо Пфайфенбергер.

 
 
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