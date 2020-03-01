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11 мифов о коронавирусе, опровергнутых наукой
01.03.2020 06:28 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Издание Live Science
Фото: Reuters
Хирургические маски для лица могут защитить вас от вируса
Стандартные хирургические маски
От нового типа коронавируса поможет защититься более специализированная маска, известная как респиратор N95 (об этом говорится и в журнале
Шанс заболеть коронавирусом меньше, чем гриппом
Необязательно. Здесь нужно смотреть на базовую способность к размножению (R0) — это среднее количество людей, которое потенциально способен заразить один носитель вируса. В настоящее время R0 для вируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, оценивается примерно в 2,2, то есть один инфицированный человек заразит в среднем около 2,2 других. Для сравнения, R0 гриппа 1,3.
Но от сезонного гриппа хорошо помогает вакцинация, даже если ее состав не совсем соответствует циркулирующим в этом сезоне вирусным штаммам.
Коронавирус — это просто мутированная форма простуды
Нет, это не так. Коронавирус — это большое семейство вирусов, которое включает в себя множество различных заболеваний. SARS-CoV-2 имеет сходство с другими коронавирусами, четыре из которых могут вызывать простуду.
Все пять вирусов имеют остроконечные выступы на своей поверхности и
Данные свидетельствуют о том, что вирус прошел через промежуточное животное до заражения людей. Точно так же вирус SARS «перескочил» от летучих мышей к
Вирус, вероятно, был сделан в лаборатории
Нет доказательств того, что вирус был создан человеком. SARS-CoV-2 очень похож на два других коронавируса, вызывавших вспышки в последние десятилетия, SARS-CoV и MERS-CoV, и все три вируса, по-видимому, произошли от летучих мышей.
Короче говоря, характеристики SARS-CoV-2 совпадают с тем, что мы знаем о других коронавирусах естественного происхождения, которые совершили переход от животных к людям.
Заболеть COVID-19 — это смертный приговор
Это не правда. Около 81% людей, инфицированных коронавирусом, имеют легкие случаи COVID-19, согласно исследованию,
Актуальные данные позволяют предположить, что только около 2,3% людей, инфицированных COVID-19, умирают от вируса. Причем чаще всего тяжелое состояние возникает у людей старшего возраста (старше 80 лет) или же имеющих серьезные заболевания.
Домашние животные могут распространять новый коронавирус
Нет никаких доказательств того, что домашние животные, такие как кошки и собаки, могут даже заражаться коронавирусом, не говоря уже о его распространении. Однако ВОЗ все равно советует мыть руки с водой и мылом после контакта с домашними животными, так как эта нехитрая мера защитит вас от распространенных бактерий, в том числе кишечной палочки и сальмонеллы.
Не так давно, 28 февраля, собака в Гонконге
Дети не могут заразиться коронавирусом
К сожалению, дети могут заразиться COVID-19, хотя некоторые ранние статистические данные предполагали, что вероятность заражения вирусом среди них может быть меньше, чем у взрослых. По
Тем не менее, в тематических исследованиях из Китая
Вы узнаете, если заболеете коронавирусом
Не всегда. COVID-19 вызывает широкий спектр симптомов, многие из которых появляются при других респираторных заболеваниях, таких как грипп и простуда. В частности, общие симптомы COVID-19 включают лихорадку, кашель и затрудненное дыхание, а более редкие симптомы включают головокружение, тошноту, рвоту и насморк. В тяжелых случаях болезнь может перерасти в серьезное заболевание, подобное пневмонии, но на раннем этапе у зараженных людей симптомы могут вообще не проявляться. Надежный результат покажет тестирование на вирус.
Коронавирус менее смертелен, чем грипп
Пока что кажется, что коронавирус более смертелен, чем грипп. Тем не менее, существует еще большая неопределенность в отношении уровня смертности от вируса. По данным CDC, в США уровень смертности от ежегодного гриппа составляет около 0,1%. И уровень смертности среди тех, кто заразился вирусом гриппа в США в этом году, составлял 0,05%.
Для сравнения, последние данные
Получать посылку из Китая небезопасно
По
Недавнее исследование
Чтобы вирус был жизнеспособным, ему
Коронавирус можно получить, если вы едите в китайских ресторанах
Нет, не можно. По этой логике вы также должны избегать итальянских, корейских, японских и иранских ресторанов, учитывая, что эти страны также столкнулись со вспышкой заболевания. Новый коронавирус поражает не только людей китайского происхождения.
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Издание Live Science собрало список самых распространенных мифов о новом коронавирусе SARS-CoV-2 и вызываемом им заболевании COVID-19 и рассказало, что сейчас говорит об этом...
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