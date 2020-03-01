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«Думаю, как прекрасно буду выглядеть в 35». Как мама троих детей стала фитнес-бикини
Источник материала: Tut.by
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— Спортом я занималась в детстве: с 6 до 10 лет ходила на большой теннис. После родители не смогли позволить мне продолжить занятия, так как это спорт не из дешевых.
Мама готовила вкусно: первое, второе, компот — и жареная картошечка. Я отнюдь не была самой стройной девочкой в классе.
Затем работа, совмещенная с учебой, и еда: чем попало и где попало. Не брезговала и фастфудом. Добавьте еще посиделки с друзьями со спиртным… Нет, я не была тучной. Но и хорошей фигурой похвастать не могла.
В 22 вышла замуж, забеременела и родила первого. Затем, через 1 год и 3 месяца, появилась вторая малышка. Привет, плюс 20 лишних кг.
Как я их скидывала? Максимально экстремально и неправильно. Я мало ела, употребляла какие-то таблетки для похудения. Сидела на вечных диетах. В итоге сорвала свое здоровье. Развелась и осталась с двумя детьми одна.
Затем встретила нового молодого человека. Забеременела и родила еще одну девочку. И именно тут начался мой путь к иному мышлению и другому телу. Я изучала диетологию, читала книги. Тренировалась дома, пока ребенок был совсем маленький. Затем пошла в зал.
И поняла, что мне всего этого мало. Я хочу быть фитнес-бикини. Хочу выступать на сцене. Я нашла своего тренера, который вывел меня с нуля на сцену через полгода подготовки. Как я впахивала эти полгода, знаем только он и я.
Бодибилдинг — это тотальный контроль. Шесть тренировок в неделю. Помогали близкие — но бывало, я даже брала маленького ребенка в зал. Старшие дети более самостоятельные: сами могут приготовить себе еду. Конечно, где-то страдала семья, но сцена — это не навсегда: когда выступления заканчиваются, начинается обычная семейная жизнь.
В этот сезон я уже готовлюсь самостоятельно, тренирую девочек в зале. Делаю им фигуру мечты. Как перевернулась моя жизнь? Кардинально. Я больше не заедаю стресс, не пихаю в себя мусор, я безумно люблю свое тело и горжусь своей силой воли.
Мне только 33. А я думаю, как прекрасно я буду выглядеть в 35.
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