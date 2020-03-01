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Белорусские врачи хотят страховки

01.03.2020 08:22 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Профсоюзы настаивают на введении обязательного страхования от действий третьих лиц для медиков. Ежегодно в сфере здравоохранения фиксируются несчастные случаи, когда врачи и средний медперсонал страдают от рук пациентов и их родственников.




– Сильный резонанс в прошлом году получил инцидент, который произошел в одной из больниц Минска, – сообщил, выступая на съезде, председатель первичной профорганизации Столинской центральной районной больницы Геннадий Пташец. – Пациент ударил медсестру, оказывавшую ему неотложную помощь, а потом – и врача. Похожий случай зафиксирован в больнице Могилева: там избили доктора до тяжелой черепно-мозговой травмы.

Наиболее незащищенными при этом оказываются медицинские работники первого звена – сотрудники «скорой помощи» и приемных отделений больниц. Геннадий Пташец отметил, что введение обязательного страхования от действий третьих лиц поддержало бы представителей отрасли в таких ситуациях.

Еще один проблемный момент, на котором заострил внимание выступающий, – возникновение после медицинских манипуляций осложнений, не связанных с действиями медработников. Например, аллергические реакции на лекарство, ранее не вводившееся пациенту, о которых, соответственно, никто знать не мог.

– Осложнения могут быть разной степени тяжести, поэтому к делу подключаются правоохранительные органы. И это правильно. Но у врача – сильнейший стресс. А если это молодой доктор? Он может даже уйти из профессии. Наша задача – помочь и поддержать человека. Медик должен быть уверен, что он застрахован от таких случаев и в любой момент получит правовую помощь со стороны профсоюза, – сказал Геннадий Пташец.

В Столинской центральной районной больнице уже внедряется страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Застраховано 20 человек.

К слову, практика страхования профессиональных рисков врачей широко распространена в мире. На законодательном уровне она закреплена во Франции, в Скандинавских странах, некоторых штатах США.
 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Профсоюзы настаивают на введении обязательного страхования от действий третьих лиц для медиков. Ежегодно в сфере здравоохранения фиксируются несчастные случаи,...
 
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