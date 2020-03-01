﻿ Британские морские пехотинцы сегодня прибудут в Беларусь. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Британские морские пехотинцы сегодня прибудут в Беларусь

01.03.2020 08:32 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Белорусские миротворцы и подразделение морской пехоты Великобритании проведут совместную тренировку в первой половине марта. Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщили в Министерстве обороны.

Совместные мероприятия организованы в рамках подготовки миротворческой роты 103-й Витебской отдельной воздушно-десантной бригады к участию в миротворческой деятельности ООН.

Для подготовки к тренировке 29 февраля в Беларусь прибыли британские военнослужащие из состава передовой группы сопровождения снаряжения. Основной состав морских пехотинцев ожидается 1 марта.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусские миротворцы и подразделение морской пехоты Великобритании проведут совместную тренировку в первой половине марта. Об этом корреспонденту...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Думаю, как прекрасно буду выглядеть в 35». Как мама троих детей стала фитнес-бикини
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
01.03.2020
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика