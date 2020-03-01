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Британские морские пехотинцы сегодня прибудут в Беларусь
Источник материала: Партизан
Белорусские миротворцы и подразделение морской пехоты Великобритании проведут совместную тренировку в первой половине марта. Об этом корреспонденту агентства
Совместные мероприятия организованы в рамках подготовки миротворческой роты 103-й Витебской отдельной воздушно-десантной бригады к участию в миротворческой деятельности ООН.
Для подготовки к тренировке 29 февраля в Беларусь прибыли британские военнослужащие из состава передовой группы сопровождения снаряжения. Основной состав морских пехотинцев ожидается 1 марта.
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Белорусские миротворцы и подразделение морской пехоты Великобритании проведут совместную тренировку в первой половине марта. Об этом корреспонденту...
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