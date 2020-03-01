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Правило офсайда могут пересмотреть ради атакующего футбола

01.03.2020 08:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) пересмотрит правило офсайда для поощрения атакующего футбола, сообщает "Рейтер".

Соответствующее решение было принято на заседании организации в Белфасте. Теперь в течение года состоится ряд консультаций, на которых должны быть сформированы предложения по изменению правила офсайда.

Также IFAB готов провести тестирования дополнительных замен в случае сотрясения мозга у игрока уже на Олимпийских играх в Токио.

Напомним, глава отдела ФИФА по глобальному развитию футбола Арсен Венгер выступил с инициативой изменить правило положения вне игры. Бывший наставник лондонского "Арсенала" предложил фиксировать офсайд, если атакующий игрок будет все телом находиться ближе к воротам соперника, чем защищающийся футболист.
 
 
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Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) пересмотрит правило офсайда для поощрения атакующего футбола, сообщает "Рейтер".
 
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