ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Прямые линии март 2020 (будут дополняться)

01.03.2020 08:21 — Разное | Навiны Камянеччыны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны Камянеччыны

>

3 марта с 9.00 до 11.00 по телефону 2-25-31 по вопросам работы сельскохозяйственной отрасли района вас проконсультирует первый заместитель начальника управления по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома

ЛОБКО Алла Игоревна.

4 марта с 9.00 до 11.00 по телефону 2-13-45 по вопросам в области образования будет консультировать начальник отдела по образованию райисполкома

ГРИЦУК Виктор Николаевич.

4 марта с 15.00 до 16.00 по телефону 2-18-02 по актуальным для граждан и юридических лиц вопросам, относящимся к компетенции Следственного комитета, будет консультировать ВрИОД начальника Каменецкого районного отдела Следственного комитета Республики Беларусь, подполковник юстиции

КРЕМЕЗ Юрий Геннадьевич.

4 марта с 9.00 до 13.00 по телефону 2-16-02 по правовым вопросам будет консультировать заведующий нотариальной конторой Каменецкого района

АНДРЕЙЧУК Тамара Ивановна.

7 марта с 9.00 до 12.00 по телефону 2-12-43 на вопросы деятельности учреждений культуры, образования, здравоохранения, социальной защиты населения, физкультуры, спорта и туризма, организации идеологической работы ответит заместитель председателя райисполкома

ШПАК Денис Иванович.

Прямые линии март 2020 (будут дополняться)

Author: Редактор сайта

Прямые линии март 2020 (будут дополняться)

Редактор сайта

See author's posts

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
3 марта с 9.00 до 11.00 по телефону 2-25-31 по вопросам работы сельскохозяйственной отрасли района Сообщение Прямые линии март 2020 (будут дополняться) появились сначала на...
 
Новости дня
Новости разные
 
Прогноз: премьер Румас не продержится на своем посту до президентских выборов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
01.03.2020
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Единство
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика