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Прямые линии март 2020 (будут дополняться)
01.03.2020 08:21 — Разное | Навiны Камянеччыны
Источник материала: Навiны Камянеччыны>
3 марта с 9.00 до 11.00 по телефону 2-25-31 по вопросам работы сельскохозяйственной отрасли района вас проконсультирует первый заместитель начальника управления по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома
ЛОБКО Алла Игоревна.
4 марта с 9.00 до 11.00 по телефону 2-13-45 по вопросам в области образования будет консультировать начальник отдела по образованию райисполкома
ГРИЦУК Виктор Николаевич.
4 марта с 15.00 до 16.00 по телефону 2-18-02 по актуальным для граждан и юридических лиц вопросам, относящимся к компетенции Следственного комитета, будет консультировать ВрИОД начальника Каменецкого районного отдела Следственного комитета Республики Беларусь, подполковник юстиции
КРЕМЕЗ Юрий Геннадьевич.
4 марта с 9.00 до 13.00 по телефону 2-16-02 по правовым вопросам будет консультировать заведующий нотариальной конторой Каменецкого района
АНДРЕЙЧУК Тамара Ивановна.
7 марта с 9.00 до 12.00 по телефону 2-12-43 на вопросы деятельности учреждений культуры, образования, здравоохранения, социальной защиты населения, физкультуры, спорта и туризма, организации идеологической работы ответит заместитель председателя райисполкома
ШПАК Денис Иванович.
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3 марта с 9.00 до 11.00 по телефону 2-25-31 по вопросам работы сельскохозяйственной отрасли района Сообщение Прямые линии март 2020 (будут дополняться) появились сначала на...
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