Прямые линии март 2020 (будут дополняться)

Источник материала: Навiны Камянеччыны

3 марта с 9.00 до 11.00 по телефону 2-25-31 по вопросам работы сельскохозяйственной отрасли района вас проконсультирует первый заместитель начальника управления по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома

ЛОБКО Алла Игоревна.

4 марта с 9.00 до 11.00 по телефону 2-13-45 по вопросам в области образования будет консультировать начальник отдела по образованию райисполкома

ГРИЦУК Виктор Николаевич.

4 марта с 15.00 до 16.00 по телефону 2-18-02 по актуальным для граждан и юридических лиц вопросам, относящимся к компетенции Следственного комитета, будет консультировать ВрИОД начальника Каменецкого районного отдела Следственного комитета Республики Беларусь, подполковник юстиции

КРЕМЕЗ Юрий Геннадьевич.

4 марта с 9.00 до 13.00 по телефону 2-16-02 по правовым вопросам будет консультировать заведующий нотариальной конторой Каменецкого района

АНДРЕЙЧУК Тамара Ивановна.

7 марта с 9.00 до 12.00 по телефону 2-12-43 на вопросы деятельности учреждений культуры, образования, здравоохранения, социальной защиты населения, физкультуры, спорта и туризма, организации идеологической работы ответит заместитель председателя райисполкома

ШПАК Денис Иванович.