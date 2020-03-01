В Беларуси снова дорожает топливо

Источник материала: Аргументы и факты

В январе-феврале 2020 года средняя цена на нефть находилась в диапазоне от 56 до 63 долларов США за 1 баррель.

С учетом стоимости нефти, закупаемой НПЗ в этот период, и динамики курса белорусского рубля концерном с 1 марта 2020 г. на автозаправочных станциях Беларуси устанавливаются следующие предельные максимальные цены на автомобильное топливо:

АИ-92-К5-Евро – 1,73 руб.,

АИ-95-К5-Евро – 1,83 руб.,

АИ-98-К5-Евро – 2,05 руб.,

дизельное топливо – 1,83 руб.