В Беларуси снова дорожает топливо

В январе-феврале 2020 года средняя цена на нефть находилась в диапазоне от 56 до 63 долларов США за 1 баррель.
С учетом стоимости нефти, закупаемой НПЗ в этот период, и динамики курса белорусского рубля концерном с 1 марта 2020 г. на автозаправочных станциях Беларуси устанавливаются следующие предельные максимальные цены на автомобильное топливо:
- АИ-92-К5-Евро – 1,73 руб.,
- АИ-95-К5-Евро – 1,83 руб.,
- АИ-98-К5-Евро – 2,05 руб.,
- дизельное топливо – 1,83 руб.
В Белнефтехиме добавили - текущий месяц завершается нисходящим трендом цен на нефть, что позволяет формировать оптимистичный прогноз по дальнейшей динамике цен на нефтепродукты на внутреннем рынке в марте.