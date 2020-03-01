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В Беларуси снова дорожает топливо

01.03.2020 09:51 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Беларуси снова дорожает топливо
Фото из открытых источников

В январе-феврале 2020 года средняя цена на нефть находилась в диапазоне от 56 до 63 долларов США за 1 баррель.

С учетом стоимости нефти, закупаемой НПЗ в этот период, и динамики курса белорусского рубля концерном с 1 марта 2020 г. на автозаправочных станциях Беларуси устанавливаются следующие предельные максимальные цены на автомобильное топливо: 

  • АИ-92-К5-Евро – 1,73 руб.,
  • АИ-95-К5-Евро – 1,83 руб., 
  • АИ-98-К5-Евро – 2,05 руб., 
  • дизельное топливо – 1,83 руб.

В Белнефтехиме добавили - текущий месяц завершается нисходящим трендом цен на нефть, что позволяет формировать оптимистичный прогноз по дальнейшей динамике цен на нефтепродукты на внутреннем рынке в марте. 

В Беларуси снова дорожает топливо
В «Белнефтехиме» прокомментировали изменения цен на топливо
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В соответствии с принятыми подходами цены постепенно изменяются не более, чем на 1 копейку в неделю, сообщили в Белнефтехиме.
 
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