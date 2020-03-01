Собрали четыре отличные идеи для подарка на 8 марта в новой AFISHA BOX. Со скидкой 40%!

Источник материала: Tut.by

Кто сказал, что к 8 Марта от вас ждут только цветы и конфеты? AFISHA.TUT.BY выступает за альтернативы стандартным подаркам: мы отобрали четыре ярких события, билеты на которые вы можете подарить в этот праздник. Все они уже собраны в новой «AFISHA BOX. 8 Марта».



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Осенью мы продали 100 боксов с квитками на главные мероприятия 2019 года. В феврале 50 наборов билетов ко Дню влюбленных разлетелись меньше чем за день. Сейчас же команда «Афиши» подготовила 100 пакетов билетов для того, чтобы вы смогли порадовать девушек и женщин необычным подарком. Наши билеты — электронные, что очень удобно. К тому же на квитки из «AFISHA BOX. 8 Марта» мы дарим скидку до 40%. Что внутри?





Хотите, чтобы подарок запомнили надолго? Дарите то, от чего захватывает дух. Например, полет в аэротрубе. В таком подарке есть скорость, адреналин и романтика, так что полученные эмоции вы вряд ли забудете. В AFISHA BOX мы добавили сертификат на полет в аэротрубе iFLY Minsk продолжительностью 2 минуты для одного человека.

Когда: ежедневно

Где: ТРЦ Palazzo, ул. Тимирязева, 74а

Falcon Club SPA





Посещение SPA — настоящее удовольствие в любое время года. Здесь можно полноценно расслабиться и избавиться от стресса. Думаем, такому подарку ваши девушки, жены и мамы точно будут рады. Купив AFISHA BOX, вы получите посещение на одного человека в акватермальную зону на 4 часа в Falcon Club SPA.

Когда: ежедневно

Где: пр-т Победителей, 20





«Би-2» — одна из самых популярных рок-групп современности. Музыканты выступят на стадионе «Динамо» с грандиозным шоу NewBest уже этим летом. Организаторы заявляют, что шоу станет одним из самых значимых музыкальных событий года. В AFISHA BOX вас будет ждать один билет в фан-зону.

Когда: 6 июня, 18.00

Где: стадион «Динамо», ул. Кирова, 8/4





Филипп Киркоров умеет удивлять поклонников своими творческими экспериментами и музыкальными творениями. Король российской эстрады впервые представит свое шоу #Цветнастроения в Беларуси. Это проект, удивляющий своим масштабом, сложностью и красотой. Мы добавили один билет на трибуну в AFISHA BOX.

Когда: 15 ноября, 19.00

Где: Минск-Арена, пр-т Победителей, 111

А вот теперь важное уточнение. Мы предлагаем вам выбор:

— купить полный пакет билетов AFISHA BOX на все четыре события и получить скидку 40%;

— купить AFISHA BOX, которая включает только три события (полет в аэротрубе, посещение SPA и один из концертов на выбор), и получить скидку 30%.

Сколько такая коробка будет стоить?

Если подсчитать, то пакет билетов мог бы обойтись вам в 239 рублей.

Аэротруба iFLY Minsk — 70 рублей

Falcon Club SPA — 59 рублей

Концерт «Би-2» — 51 рубль (включая сервисный сбор)

Концерт Филиппа Киркорова — 59 рублей (включая сервисный сбор)

Мы же предлагаем полную AFISHA BOX с билетами на все четыре мероприятия за 149 рублей. Вы экономите 90 рублей.

Для тех, кто хочет пойти только на один из концертов — на «Би-2» или Киркорова, AFISHA BOX обойдется в 129 рублей.

Что еще я должен (-а) знать про бокс?

Например, то, что купленный пакет билетов возврату не подлежит — как целиком, так и отдельные билеты. Обратите внимание, что, прежде чем посетить аэротрубу iFLY Minsk и Falcon Club SPA, нужно забронировать места. Билетом на полет нужно воспользоваться до 31 августа, а посещение спа запланировать до 30 июня.

Кстати, предложение ограничено: таких пакетов билетов будет всего 100. За любыми подробностями смело обращайтесь сюда: +375 (33) 655−51−50.

Как получить билеты?

Все просто: нужно заполнить форму ниже и оплатить заказ. И пакет билетов придет вам на почту с подробной инструкцией по его использованию. «AFISHA BOX. 8 Марта» обеспечит вас универсальным подарком на Международный женский день или любой другой праздник. AFISHA.TUT.BY гарантирует, что разочарованными вы не останетесь.

Хочу!

Супер, подарочные боксы совсем скоро будут в продаже. А пока вы можете оформить предзаказ. Напомним, их всего 100, поэтому лучше не откладывать покупку на потом.

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