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Как девушка в Барановичах хотела пройти тест на коронавирус

01.03.2020 09:54 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Читательница сайта "Першы рэгіён" рассказала, как пыталась пройти тест на коронавирус в Барановичах. Ей сообщили, что в этом городе такого теста ещё нет.




Ранее Минздрав сообщал, что вся республика проинформирована, и медики очень хорошо подготовлены на такой случай. На деле оказалось все иначе.

Девушка захотела пройти тест на коронавирус, чтобы перестраховаться, если и впрямь симптомы появятся. Позвонила в станцию скорой помощи, где диспетчер ответила что таких пациентов они не перевозят из-за отсутствия нужного оборудования, и посоветовали обратиться в поликлинику. В поликлинике также получила отказ на проверку у себя инфекции, и получила совет обратиться в инфекционную больницу.

Дозвониться с первого раза на пост инфекционной больницы не получилось. Спустя несколько минут на той стороне провода ответила медсестра, и сказала что в Барановичах такого теста нет, нету реактивов, нету специального оборудования.

Наталья (так представилась нашей читательнице женщина) посоветовала съездить самостоятельно в Минск, и там пройти тест.
 
Теги: Минск
 
 
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Читательница сайта "Першы рэгіён" рассказала, как пыталась пройти тест на коронавирус в Барановичах. Ей сообщили, что в этом городе такого теста ещё нет.
 
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